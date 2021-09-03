نهال عنبر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل ماهر سليم

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين المسؤول عن الملف الطبي بالنقابة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، ماهر سليم.

وأقيم ليل الجمعة عزاء الفنان الراحل ماهر سليم، الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع مرض السرطان، وحضر العزاء مجموعة من نجوم الفن.

وقالت عنبر إن الفنان أصيب بمرض السرطان منذ عامين تقريباً، وفي يوليو الماضي بدأت معاناة الراحل مع مضاعفات المرض الذي انتشر في الدم، ليدخل أحد مستشفيات الأورام.

وأضافت في تصريح أدلت به لـ ”إرم نيوز“، أن الفنان الراحل حجز في مستشفى دار السلام للأورام لما يقارب الشهر، وبعدها خرج منها، ليعود مره أخرى في منتصف أغسطس بسبب ارتفاع درجة حرارته.

وأشارت إلى أنه ”قبل وفاته بساعات اتصل بها وبالدكتور أشرف ذكي ليخبرهما أنه يحتاج إلى تبرع بالدم بسبب مضاعفات المرض، وبالفعل تواصلنا مع بعض المستشفيات لتزويده بأكياس الدم، لنفاجأ باتصال من ابنته للنقيب تخبره بوفاة والدها“.

وأعربت عنبر عن حزنها الشديد لفقدان فنان كبير، كان يشهد له الجميع بالخلق الرفيع، وكان فناناً صادقاً، أخلص لفنه، وأحب زملاءه فأحبوه وحزنوا على فراقه.

وكان الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنان ماهر سليم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: ”الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة“.

ونعى عدد من الفنانين زميلهم الراحل ماهر سليم، من بينهم صلاح عبدالله الذي كتب في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، قائلا: ”أرجوكم لا تكفوا عن الدعاء للطيب المخلص المحب الذي عاش راضياً ومات راضياً ولم يحمل في قلبه يوماً كرهاً لأحد أو حقداً على أحد ولم تغب ابتسامته الرائعة عن وجهه البشوش في أي وقت وفي أحلك الظروف.. مع السلامة يا ماهر“.

وطالب الفنان محمود البزاوي، متابعيه على ”تويتر“ بالدعاء للفنان الراحل، قائلا: ”ألف رحمة ونور على الفنان والأستاذ والصديق ماهر سليم.. أتمنى أن الجميع يدعيله ويترحم عليه، مع السلامة يا حبيبي“.

وشارك الفنان الراحل ماهر سليم في مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية على مدار مشواره الفني، تجاوزت الـ 150 عملا، كان آخرها دوره في فيلم ”وقفة رجالة“ للمخرج أحمد الجندي، بالإضافة إلى إسهامه في المسرح حيث شغل عددا من المناصب الإدارية وصولا إلى رئاسة البيت الفني للمسرح.