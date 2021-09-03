محمد رمضان يظهر بصحبة نمر ويعلق: "لا أسمع نباح الكلاب"

ظهر الفنان المصري محمد رمضان، مساء الجمعة، عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، في فيديو جديد وهو يصطحب حيوان النمر، داخل حديقة منزله.

ونشر محمد رمضان الفيديو عبر حساباته الشخصية على موقعي ”إنستجرام“ و“فيسبوك“، وهو يصطحب النمر، مستخدمًا أغنيته ”على الله“، وهي الأغنية التي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“.

وظهر ”رمضان“ في الفيديو وهو يسير بالنمر الذي قيده بسلسلة طويلة، وعلق قائلًا: ”فوق السحاب لا أسمع نباح الكلاب.. ثقة في الله نجاح مُستمر“.

وتفاعل متابعو محمد رمضان مع الفيديو عبر منصاته، وتباينت ردود أفعالهم ما بين داعم، وساخر، ومهاجم.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يخرج فيها الفنان محمد رمضان على متابعيه مصطحبًا النمر في يده، ففي يوم الجمعة 25 من شهر حزيران/ يونيو الماضي، شارك ”رمضان“ متابعيه، بمقطع فيديو ظهر خلاله مع ”نمر“.

حينذاك ظهر ”رمضان“ أيضًا في فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”إنستجرام“، وهو عاري الصدر، ويتجول مع ”نمر“، مستعينًا بمقطع من أغنيته ”نمبر وان“.

ومؤخرًا، تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد احتفاله بعيد ميلاد زوجته نسرين أبو النجا، بعد مرور أيام قليلة على وفاة والدتها.

ونشر رمضان، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“ جمعته بزوجته وابنتهما كنز، وكتب: ”30 أغسطس ميلاد أغلى الناس حبيبتي، ومراتي، وأم أولادي.. كل سنة وأنت معايا“.

وفور نشره الصورة، واجه ”رمضان“ كمًا من التعليقات التي استنكر بعضها احتفال زوجته بعيد ميلادها رغم وفاة والدتها قبل أيام قليلة، ليعدل ”رمضان“ لاحقًا التعليق على الصورة ويضيف: ”ملحوظة، الصورة من عيد ميلاد بنتي كنز الشهر إللي فات“.

وكانت والدة نسرين أبوالنجا، زوجة الفنان محمد رمضان، تُوفّيت في الـ21 من أغسطس/آب الجاري، حيث قطع رمضان، وشقيقه ومدير أعماله ”محمود“ سفرهما إلى الساحل الشمالي، وعادا إلى القاهرة من أجل التحضير لمراسم الجنازة والعزاء.

وفي اليوم التالي أقام ”رمضان“ عزاء في أحد مساجد منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حضره العديد من نجوم الفن، والإعلام، والسياسة، والرياضة، في مصر.

يذكر أن شائعات تم تداولها بشكل واسع، في أبريل الماضي، حول انفصال محمد رمضان عن زوجته، إذ زاد من هذه الشائعات، عدم ظهورها معه لفترة، إلا أن مدير أعماله وشقيقه ”محمود رمضان“، خرج حينذاك لينفي تلك الأنباء بشكل قاطع.