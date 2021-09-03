مشاعل الشحي تدخل المستشفى بسبب وعكة صحية

تعرضت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، اليوم الجمعة، لوعكة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، أُدخلت على إثرها المستشفى.

ووثَّق زوجها الإعلامي أحمد خميس بمقطع فيديو لحظة وجوده برفقة زوجته داخل المستشفى، والتي بدت متعبة على السرير وهي ترتدي الكمامة.

ونشر الإعلامي ”خميس“ مقطع الفيديو عبر حسابه على ”سناب شات“، وتم تداوله من قِبل حسابات معنية بأخبار المشاهير.

وأرفق الفيديو بالدعاء لشفاء زوجته التي بدت منهارة من البكاء بسبب المرض والألم، رغم محاولاته ممازحتها والغناء والرقص لها للتخفيف عنها.

ووجَّه الإعلامي ”خميس“ سؤالًا لزوجته ممازحًا لها ”إن كان مرضها هو تمثيلية لرفضه إعداد وجبتها المفضلة وهي المعكرونة، وترتيب المنزل“.

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واعتاد الثنائي على مشاركة متابعيهما، عبر مواقع التواصل، تفاصيل مختلفة من يومياتهما، إلا أنهما كثيرًا ما يتعرضان لانتقادات بسبب ما يتم نشره من قبلهما.

وقبل أشهر قليلة، تعرضت الإعلامية ”الشحي“ لأزمة صحية، خضعت على إثرها لعمليتين جراحيتين، بسبب نزيف في العمود الفقري.

وكشفت الشحي عقب شفائها ومغادرتها المستشفى آنذاك، تفاصيل أزمتها الصحية، وما تعرضت له.

وقالت الشحي ”إنها أحست بآلام في الصدر، كأنها تعاني من ذبحة صدرية وآلام في الظهر، ثم عدم الإحساس بقدمها تمامًا، لتنتقل إلى المستشفى في دبي، لإجراء فحوصات الدم التي كشفت عن وجود جلطة لديها“.

وأوضحت أنه مع إجراء الأشعة، ثبت أنها لا تعاني من جلطة، ولكن هناك بوادر لها، مشيرة إلى أن الطبيب نصحها بأخذ الحيطة؛ كون عمرها صغيرًا.

ونوهت ”الشحي“ إلى أنها ظلت تتحمل الألم لمدة أسبوعين، تتناول خلالهما المسكنات فقط، إلا أن الآلام زادت، فأعيدت الأشعة على منطقة الظهر لاستيضاح الأمر، وتبين أنه نزيف في الدم، ومع التدخل السريع انتهى أمره.

وقالت إنها انتقلت إلى قسم الأعصاب، وأجرت الجراحة التي احتاجتها، مبينة أن زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، أكثر من تعِب معها في محنتها المرضية، ووجهت له الشكر على جهوده معها.

وأشار الإعلامية الإماراتية، عقب مغادرتها المستشفى حينها إلى إنها ستكمل علاجها في المنزل؛ لأنها ما زالت تحتاج إلى جلسات علاج طبيعي ووظيفي، وستتوجه من فترة لأخرى إلى المستشفى، للاطمئنان على صحتها.