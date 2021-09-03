بفستان الزفاف.. سمية الخشاب تثير الجدل من جديد

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، اليوم الجمعة، جدلا جديدا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشرها صورة لها بفستان الزفاف.

ونشرت الفنانة، عبر حسابها على موقع ”تويتر“، صورة تظهرها وهي مرتدية فستان زفاف، معبرة عن فرحتها بعودة النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى فريقه مانشستر يونايتد.

وكتبت الخشاب معلقة على الصورة: ”مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي“.

وعادت الخشاب وحذفت التغريدة التي تتضمن الصورة.

وتفاعل مع التغريدة قبل حذفها عدد من المتابعين، وربطوا بين الصورة والإشارة لطليقها المطرب المصري أحمد سعد، الذي أعلن زفافه منذ أسبوعين على مواطنته مصممة الأزياء علياء البسيوني.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الفنانة هذه الصورة، ثم تقوم بحذفها بعد النشر بدقائق عقب إثارتها للجدل، حيث نشرت الخشاب عقب زواج طليقها 3 مرات كان آخرها اليوم الجمعة.

وعلق أحد المتابعين على الصورة قبل حذفها ساخرًا: ”وبعدين بقا فيكي كل شوية تنزلي الصورة وتشيليها.. مش حكاية بقى الله“.

وانتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تفيد بخضوع الفنانة المصرية سمية الخشاب للتحقيق من جانب نقابة الممثلين، وذلك على خلفية الصورة التي نشرتها بالتزامن مع عقد قران طليقها الفنان أحمد سعد، حيث وصف بعض المعلقين الصورة بـ ”المسيئة“، وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، ”إن كل ما أثير حول خضوع الفنانة سمية الخشاب للتحقيق بالنقابة عارٍ تماما من الصحة، فالنقابة لم تتلقَ أي شكوى ضدها، وبالبحث والتدقيق عن الواقعة لم نجد ما يدعو للتحقيق معها“.

وأضاف زكي: ”الصورة عادية جدا، ولا توحي بأي إساءة، حتى لو كانت تقصد بها إساءة، فمن يحاسب على النوايا هو الله وليس نحن، وإذا تلقت النقابة شكوى من الطرف الآخر وهو الفنان أحمد سعد سنعيد التحقيق من جديد“.

من جانبها، علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على الجدل المثار حول الصورة، وقالت في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”كله كلام فاضي“.

وأكملت: ”شائعات يقوم بها أشخاص مجهولون، وليست هذه المرة الأولى التي أتعرض فيها لشائعات من هذه العينة، بل لا تمر أيام إلا وأتعرض لشائعة جديدة، ناس فاضية“.