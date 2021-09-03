الفنانة المصرية دينا تكشف حقيقة تجسيدها شخصية "السيدة زينب"

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد تداول أخبار تفيد بتجسيد الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية دينا لشخصية ”السيدة زينب“ في مسلسل تلفزيوني.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل حملة لوقف مسلسل ”السيدة زينب“ ومنعه من العرض، عبر إطلاق هاشتاغ عبر ”فيسبوك“ تحت اسم ”لا لمسلسل السيدة زينب“.

وتواصل موقع ”إرم نيوز“ مع الفنانة دينا لمعرفة تفاصيل هذه الأزمة، وحقيقة ما أثير حولها، حيث نفت دينا، في تصريحات خاصة، تجسيدها لشخصية السيدة زينب بالقول: ”أنا لا أجسد شخصية السيدة زينب نهائيًا، والمسلسل في الأصل لا يتعرض لشخصيتها من قريب ولا من بعيد، وإنما أحداث العمل فقط تدور في حي السيدة زينب في مصر، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية، وعادات اجتماعية“.

وأضافت: ”أنا مندهشة للغاية من الهجوم عليّ عبر مواقع التواصل، رغم أنهم لا يعرفون أي تفاصيل عن المسلسل، ولا يعرفون إن كنت سأجسّد شخصية السيدة زينب أم لا“، على حد تعبيرها.

وعن شائعة ارتدائها الحجاب كذلك، قالت دينا: ”نشرت صورة لي وأنا مرتدية الحجاب عبر حسابي الشخصي على إنستغرام، لأفاجأ بأخبار على مواقع صحفية، وعلى السوشيال ميديا، تفيد بأنني ارتديت الحجاب واعتزلت الفن، وفي الحقيقة الحجاب هو شرف لم أنله بعد“.

وتابعت: حقيقة الصورة هي أنني أُجسّد شخصية سيدة محجبة بمسلسل ”السيدة زينب“، الذي سُعدت بأنني أحد أبطاله بجوار كوكبة كبيرة من ألمع نجوم الفن، وعلى رأسهم طبعًا الفنانة الكبيرة سوسن بدر“.

ومسلسل ”السيدة زينب“ من بطولة: سوسن بدر، ومحمود عبد المغني، وأحمد وفيق، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، حيث يتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة ضمن إطار اجتماعي.

وكانت آخر أعمال الفنانة دينا فيلم ”سقراط ونبيلة“، الذي طُرح مؤخرًا في دور العرض السينمائي، حيث تدور قصته في إطار كوميدي حول شاب وفتاة مختلفين في المستوى الاجتماعي، ولكن نظرتهما للعالم واحدة، لتتصادم تلك الرؤية مع الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل منهما أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات الوالدين السلطوية.