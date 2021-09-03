بسبب "زهرة".. مي العيدان تصف نادين نجيم بـ"النجمة العالمية"

وصفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بـ“النجمة العالمية“، بعد أدائها دور ”زهرة“، في المسلسل الجديد ،“صالون زهرة“، الذي جمعها مع الفنان السوري، معتصم النهار.

ووجهت الإعلامية العيدان التحية للنجمة اللبنانية من خلال منشور عبر حسابها على ”تويتر“، قالت فيه: ”نادين نجم نجمة عالمية متميزة، ولديها طاقة ستمكنها من التربع على عرش النجوم لسنوات وسنوات.. أنا وأسرتي نوجه لها التحية“.

نادين نجم نجمة عالمية متميزة ولديها طاقة ستمكنها من التربع على عرش النجوم لسنوات وسنوات انا واسرتي نوجه لها التحية #صالون_زهرة pic.twitter.com/PemqE4VcAi — مي العيدان (@mayal3eidan) September 3, 2021

وردت، نادين نجيم، بالشكر على هذا الإطراء الذي تلقته، قائلة: ”شكرًا كثيرًا مي على كلامك، و إن شاء الله سأظل على قدر المسؤولية، و على طول أُقدّم الأفضل والأحسن“.

وتفاعل عدد من النشطاء مع التدوينتين، حيث أكد العديد منهم إعجابهم بأداء نادين، واعتبروا أنها ”نجمة لبنان الأولى“.

شكراً كتير مي على كلامك و ان شاء الله ضل قد هل مسؤولية و عطول قدم الأفضل والأحسن 🌸💖 https://t.co/dhCSaNCHpt — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) September 3, 2021

وبدأ عرض مسلسل ”صالون زهرة“، في أغسطس/ آب الماضي، على منصة ”شاهد VIP“، ليتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو التعاون الثاني لها مع معتصم النهار، بعد مسلسل ”خمسة ونص“، الذي عرض في شهر رمضان 2019.

وتجسد نجيم فيه دور ”زهرة“، وهي فتاة قاسية ومتمردة، عاشت في ظروف صعبة، كما أنها فقيرة، وتشبه الكثير من النساء اللواتي يسعين إلى إنشاء عملهن الخاص.

”زهرة“ والنساء اللواتي يعملن معها يتعرضن لمواقف مضحكة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية، وتعيش قصة حب لطيفة مع، معتصم النهار (أنس)، الذي كان يعمل في مجال المفروشات، لكنه يتورط بعمل خارج عن القانون، يضطره لدخول الحي الشعبي الذي تقطنه ”زهرة“.

ويحكي المسلسل قصص النساء من خلال هذا الصالون الذي يعد ملاذًا آمنًا لهن، يلجأن إليه ليس من أجل التجميل فقط، وإنما لمشاركة همومهن ومشاكلهن العاطفية والزوجية.

والمسلسل للكاتبة، نادين جابر، وإخراج جو بوعيد، وبطولة عدد من الفنانين إلى جانب نجيم والنهار، ومنهم: طوني عيسى، وفادي أبو سمرا، وجنيد زين الدين، ونهلة داوود، وزينة مكي، ولين غرة، ورشا بلال، وآخرون.

وكانت نجيم قد تعرضت، في منتصف أغسطس/ آب الماضي، لهجوم لاذع من قبل النشطاء، إثر ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص بـ“البكيني“ خلال حفل صاخب في إحدى الفلل، بعد يوم من انفجار خزان وقود بمنطقة عكار، الذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات.