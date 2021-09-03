سيد رجب: أراهن على دوري في فيلمي "كيرة والجن" و"الجريمة"

يعيش الفنان المصري سيد رجب حالةً من الانتعاش الفني، حيث يصور فيلمين مختلفين، هما ”كيرة والجن“، و“الجريمة“، مراهناً على دوره في العملين.

وشارف سيد رجب على الانتهاء من تصوير الفيلمين، ليكونا جاهزين من أجل طرحهما في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وقال سيد رجب، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”يظهر دوري في العملين بإطلالة جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل“.

وأشار سيد رجب إلى أن الفيلم الأول ”الجريمة“ تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، حول مجرم ينفذ عدداً من الجرائم، وفي النهاية يقع في جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرين، لتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

ولفت إلى أن أحداث فيلم ”الجريمة“ لا تتشابه مع أي فيلم آخر.

كما كشف عن أحداث فيلمه الثاني ”كيرة والجن“ بالقول: ”الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، ويتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919“.

كما يسرد الفيلم قصصاً حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بين عامي 1919 و1924، من خلال شخصيات منسية خاضت معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، ”لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم“، وفقاً لرجب.

وفيلم ”كيرة والجن“ مأخوذ عن رواية بعنوان ”1919“ للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار للفيلم، ويخرجه مروان حامد.

يشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف.

أما فيلم ”الجريمة“ يؤدي بطولته النجم أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكداوني، ومحمد جمعة، وهو من إخراج شريف عرفة.

وشارك سيد رجب في الماراثون الرمضاني الماضي بأكثر من عمل حققت نجاحا، حيث جسد شخصية ”بدر“ في مسلسل ”لعبة نيوتن“ التي تفاعل معها الجمهور، وشخصية المعلم ”وهبة“ فتوة سوق باب اللوق في مسلسل ”موسى“.

وظهر هذا النجاح بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال الاقتباس من بعض جمل الشخصية وتداولها على السوشيال ميديا.