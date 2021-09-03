قبل أسبوع من عرضه.. دينا الشربيني تكشف أحداث فيلم "30 مارس"

قرر صنَّاع فيلم ”30 مارس“ طرحه في دور العرض السينمائية، يوم الأربعاء الموافق 8 أيلول / سبتمبر المقبل.

وجرى الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم وأحداثه، في سبتمبر الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دور العرض.

وتقوم بدور البطولة في الفيلم الفنانة المصرية دينا الشربيني، إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوي.

وكشفت الشربيني، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، تفاصيل الفيلم التي تجسد فيه دور البطولة النسائية.

وقالت إن الفيلم تدور أحداثه في إطار من ”السيكو دراما“، حول بطل لديه مرض نفسي ما، متهم بجريمة حدثت، يوم 30 مارس، ما يجعله يسير في رحلة لإثبات براءته، ضمن قالب من الإثارة والتشويق.

وأضافت أن الفيلم تم تصويره في ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان فريق العمل يلتزم بالإجراءات الاحترازية، ما أدى لتأجيل عرضه مدة عام كامل.

وأشارت الشربيني إلى أنها وافقت على الفيلم فور قراءتها للسيناريو، لأنها وجدته مختلفًا عما قدمته من قبل، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج الموهوب أحمد خالد موسى، وفريق العمل، وعلى رأسه أحمد الفيشاوي.

وفيلم ”30 مارس“ من بطولة: أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وأسماء أبو اليزيد، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، ومحمد جمعة، وندا موسى، ومحمد شاهين، ومحمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللي كريم، وإنجي المقدم، ووليد فواز، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للفيلم تمهيدًا لعرضه في دور العرض السينمائي، الأربعاء 8 أيلول سبتمبر الجاري.

وكان آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني فيلم ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين“، الذي طرح في دور العرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وكذلك فيلم ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين“، وهو من بطولة: كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، وأحمد حلاوة، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت، حول عدة تساؤلات بشأن تجربة الزواج، والصراعات التي يمر بها الزوجان.