"قصص حقيقية من سجون النساء".. انطلاق تصوير العمل العربي الأضخم إنتاجيا

انطلق قبل عدة أيام في العاصمة اللبنانية، بيروت، تصوير العمل الدرامي الضخم لشركة ”إيجل فيلمز“، الذي يعد الأضخم من ناحية الإنتاج، ويشارك فيه أبرز نجوم العالم العربي، وذلك بعد تحضير دام لمدة ستة أشهر.

وانتهت شركة ”إيجل فيلمز“ صاحبة العمل من إعداد وبناء الديكورات الخاصة على مساحة ضخمة، وذلك استعدادا للبدء في التصوير.

وبحسب مواقع وحسابات، تُعنى بالأخبار الفنية، فإنه لم يتم تحديد اسم نهائي للعمل، إلا أنه كان قد حمل اسما مبدئيا وهو ”أسوار الماضي“.

ويتطرق العمل الدرامي إلى قصص من داخل سجون النساء، مستوحاة من قصص حقيقية هزّت الرأي العام، وهو معالجة درامية لكل من المؤلفين هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وإخراج البحريني علي العلي.

ويضم العمل أبرز النجوم العرب من السعودية، والعراق، وسوريا، ومصر، ولبنان، ومن أهمهم: سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، آيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غريتا عون وغيرهم.

ومن المقرر أن تكون طريقة عرض العمل مختلفة عما هو مألوف في الدراما العربية، حيث سيتم تقديم الأفكار بطريقة جريئة وجديدة.

ويعتبر هذا العمل هو ثاني تعاون بين المخرج البحريني علي العلي وشركة ”إيجل فيلمز“، وذلك بعد عملهما معا في مسلسل ”دفعة بيروت“، الذي حقق نجاحا كبيرا.

يذكر أن شركة ”إيجل فيلمز“ خاضت رمضان الماضي، في مسلسل ”للموت“ وهو من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر.

وطرح المسلسل قضايا اجتماعية حساسة في إطار دراميّ شيق، يدور حول الجشع والسلطة والمال مقابل الحرمان والظلم والطبقية وما يولده في النفوس ينعكس بطريقة غير مستقرة على الناس.

كما قدمت الشركة في عام 2020 مسلسل ”أولاد آدم“، من بطولة مكسيم خليل، ماغي بو غصن، قيس الشيخ نجيب، دانييلا رحمة، أنس طيارة، رانيا عيسى، وغيرهم.

وقدمت شركة ”إيجل فيلمز“ للمنتج جمال سنان العديد من الأعمال الدرامية البارزة على الشاشة العربية على مدار سنوات، كان من أهمها ”24 قيراط“، و“تشيللو“، و“الكابوس“، و“دفعة بيروت“، وغيرها.

كما أطلقت في يوليو /تموز الماضي أول عمل درامي سعودي وهو ”وصية بدر“.