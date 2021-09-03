أحلام تستعرض إطلالتها بـ"رشاقة لافتة"

استعرضت المطربة الإماراتية أحلام إطلالتها التي بدت فيها مختلفة عما كانت عليه طوال السنوات السابقة.

وعمدت أحلام في عدة مقاطع فيديو وجلسة تصوير وثقتها في حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“، اليوم الجمعة، إلى إبراز رشاقتها اللافتة، وقد خسرت نصف وزنها على الأقل.

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وتغزلت المطربة الإماراتية بإطلالتها اللافتة، حيث وضعت على صورة لها في حسابها، تعليقا جاء فيه: ”عذرا يا أحلام، لا يوجد كاميرا في العالم تستطيع تصوير جمالك“.

ووثقت أحلام إحياءها حفل زفاف في البحرين إلى جانب مطرب العرب محمد عبده، دون أن تدلي بالمزيد من التفاصيل بشأنه، فيما خضعت لجلسة تصوير، بفستان على الطراز الخليجي سماوي اللون، وقد استعرضت من خلالها رشاقتها.

وكانت أحلام قد خضعت قبل عدة أشهر لعملية نحت الوجه والذقن؛ ما أدى إلى تغير ملحوظ في وجهها.

ولا تخفي المطربة الإماراتية حقيقة إجرائها عمليات تجميل، فهي غالبا ما توثق سفرها إلى الخارج، وأثناء وجودها في عيادة التجميل، وتفاصيل العملية، في مقاطع فيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل.

وقبل شهر، كانت أحلام قد أعلنت عن قرارها بالتوقف عن النشاط الفني حتى مطلع هذا الشهر، في تغريدة عبر حسابها على تويتر.

وكتبت آنذاك على صفحتها تقول: ”مساء الخير حبايبي… قررت آخذ إجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام، قبل بدء موسم حافل بإذن الله أول شهر تسعة…. اللهم إني استودعتك نفسي وذرّيتي ومن معي فاحفظنا بحفظك وأمانك… استودعتكم الله“.

وكانت شائعة طلاق المطربة أحلام من بطل الراليات القطري مبارك الهاجري لاحقتها في يوليو/ تموز الماضي، حيث شهدت انتشارا من خلال هاشتاق “طلاق الفنانة أحلام” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج زوجها ”الهاجري“ عن صمته في رد غير مباشر على الشائعة، مغردا “يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي”.

يذكر أن ”فوربس“ الشرق الأوسط كانت قد كشفت، في أبريل/ نيسان، عن قائمة مشاهير نجوم الموسيقى العرب، التي تضم 50 مطربا وفرقة موسيقية نشطة، يعدون الأكثر استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي لعام 2020، حيث ضمت القائمة اثنين من الفنانين الإماراتيين، هما الفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي.