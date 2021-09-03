الفنانة بسمة: فيلم "ماكو" كسر خوفي من الماء

كشفت الفنانة المصرية بسمة، كواليس تصوير فيلم ”ماكو“ الذي طُرح الخميس في دور العرض السينمائية، لينافس على إيرادات السينما في موسم هو الأقوى على مدار الأعوام الماضية.

وفيلم ”ماكو“ تم العمل عليه منذ سنوات، لكن جائحة كورونا تسببت بتأجيل عرضه.

وقالت الفنانة بسمة، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إنها ”سعيدة بالمشاركة في هذا العمل المختلف، الذي يتميز بأنه تجربة فريدة من نوعها وتتميز باحتوائها على العديد من المخاطر“، مضيفة أن ”فيلم ماكو هو سبب كسر الخوف لديها من المياه“.

وأضافت: ”صورت مشاهد تحت الماء، رغم أنني أخاف من الغطس، لكن حينما نزلت في المياه شعرت ببعض الثقة“.

وأشارت إلى أن الفيلم ”طرح في دور السينما بوقت صعب، حيث ينافس مجموعة من الأفلام القوية التي تصدرت شباك العرض في الفترة الأخيرة، ولكن في النهاية الجمهور هو من يستطيع تقييم الأعمال“.

وتابعت: ”توقعت أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا، خاصة أنه نوعية جديدة على السينما المصرية، وتمنيت أن ينال إعجاب الجمهور“.

وعن مشاركتها العالمية الوحيدة قالت: ”شاركت في المسلسل الأمريكي Tyrant، وحققت نجاحا كبيرا في أول تجاربي العالمية التي نالت إعجاب فريق العمل والجمهور، وكنت أيضا أتابع الدراسة في مدينة نيويورك، لكن طوال الوقت كانت نادية ابنتي في مقدمة أولوياتي واختياراتي“.

وتروي الفنانة الأربعينية مدى حبها وخوفها على ابنتها، التي دفعتها للرجوع إلى مصر والتخلي عن حلم العالمية، قائلة: ”أمضيت 3 أشهر في مدينة بودابست بالمجر من أجل التصوير، لكن وضعي كأم لطفلة في عمر صغير، لا يسمح لي أن أواصل ذلك، كان الأمر صعبا للغاية“.

وتصور الفنانة بسمة الآن فيلما جديدا يحمل اسم ”كومانجي“، المقتبس عن رواية للمؤلفة السويدية من أصول عراقية إكراميني نوري، حيث تم ترجمتها إلى العربية وتحويلها إلى نص سينمائي.

وسيتم عمل دوبلاج للفيلم باللغة الإنجليزية والسويدية، وستكون هناك مشاركة من طرف الجانب السويدي والعراقي على مستوى التمثيل.

وفيلم ”كومانجي“ بطولة كل من الفنانين: بسمة، وعباس أبو الحسن، وحسن عيد، ومحمود عزت، بالإضافة إلى عدد من الفنانين السويديين.

والعمل من إخراج محمود الشربيني.