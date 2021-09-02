ابنة الفنان محمد التاجي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

تعرض الفنان المصري محمد التاجي إلى وعكة صحية خلال الأيام الأخيرة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، ليقرر الطبيب إجراء جراحة عاجلة له.

وقالت يمنى، ابنة الفنان محمد التاجي لـ“إرم نيوز“ إن والدها أجرى، أمس الأربعاء، عملية جراحية، ورفضت الإفصاح عن نوع العملية التي أجراها، ”بناء على رغبة والدها“، مشيرة إلى أنه يتلقى بعض الفحوصات الطبية حاليًا لحين استقرار وضعه الصحي، وأن حالته الآن جيدة بعد العملية.

وعن سبب مرضه، قالت إن والدها شعر بالتعب بعد انتهائه من تصوير مسلسل ”شقة 6“ الذي يعرض حاليا عبر منصة ”شاهد“، وحينما ذهب للطبيب أخبره أنه يجب إجراء عملية جراحية، مشيرة إلى أن الأطباء أوصوه بالراحة في المنزل لمدة أسبوعين قبل العودة لممارسة حياته الطبيعية والفنية.

ونوهت إلى أن والدها سيخرج صباح الغد من المستشفى، على أن يلتزم بالراحة الكاملة لفترة حددها الطبيب.

يذكر أن محمد التاجي ظهر في دراما رمضان الماضي بمسلسلين هما ”لعبة نيوتن“ بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوي، علي قاسم، وتأليف وإخراج تامر محسن، ومسلسل ”لحم غزال“ بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، وإخراج محمد أسامة.

وكان الفنان المصري محمد التاجي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما وصل لبنان لتصوير مشاهده في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي لعام 2021.

وذكر الفنان محمد التاجي أنه اكتشف في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأجرى مسحة فور وصوله إلى بيروت لتصوير مشاهد في أحد المسلسلات، وبعد وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيوم فقد حاسة الشم والتذوق.

جدير بالذكر أن مسلسل ”ملوك الجدعنة“ بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وليد فواز، ليلى حسين، عباس أبوالحسن، لمى كتكت، كريم أدريانو، عمرو عبدالجليل، وآخرون، تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.