محمود عبدالمغني يتحدث عن كواليس فيلم "المحكمة"

كشف الفنان المصري محمود عبدالمغني عن تفاصيل فيلم ”المحكمة“، والمقرر طرحه في السينما خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالمغني، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن الفيلم يتناول الكثير من القصص والحوارات التي تجري بين أبطال العمل وبين الشهود في القضايا العديدة التي تتبلور حولها قصة العمل، والتي تكشف جوانب مختلفة في شخصيات الأبطال، لتكون نهاية العمل معتمدة على هذه المواقف المؤثرة في أحداث العمل.

وأضاف أن هناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها، وهي قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، حيث يجسد الفنان أحمد داش شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم.

الجدير بالذكر أن الفيلم قام صناعه ببناء ديكور له في مدينة الإنتاج الإعلامي يخص المحكمة التي تجري فيها أغلب أحداثه، حيث يتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور في يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.

وتشارك محمود عبدالمغني بطولة فيلم ”المحكمة“ مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم غادة عادل، جميلة عوض، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين.

جدير بالذكر أن الفنان محمود عبدالمغني يشارك أيضا فى مسلسل ”شارع 9“ الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، مثل علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت ومشاكل الزواج العرفي، إحداها اختفاء ابنة رجل أعمال شهير تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها، ويكتشف أنها قتلت في ظروف غامضة تشترك في أحداثها مجموعة من سكان شارع 9.

ومسلسل ”شارع 9“ من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق.