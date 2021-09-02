نقابة فرعية لبنانية تدافع عن محمد رمضان

يبدو أن حالة الجدل التي أثيرت، الأسبوع الماضي، حول تكريم الفنان المصري محمد رمضان ومنحه الدكتوراة الفخرية ولقب سفير الشباب العربي لم تنته بعد، وذلك بعدما نشرت نقابة فرعية في لبنان، اليوم الخميس، بيانا جديدا توضح موقفها من تكريم رمضان.

ونشر محمد رمضان، اليوم الخميس، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، بيانا توضيحيا صادرا من نقابة فرعية في لبنان باسم ”نقابة ممثلي المسرح والسينما شمالي لبنان“، بمنحه لقب سفير الشباب العربي.

بيان النقابة الذي نشره محمد رمضان جاء فيه: «نؤكد بأن التكريم لـ (محمد رمضان) كان رسميا وشاركتنا برعايته وزارة الثقافة في لبنان؛ دلالة على الدور الرائد للمهرجان، وأن سفير الشباب العربي النجم محمد رمضان كان أهلا لهذا التكريم، وبناء عليه اقتضى التنويه».

ووجه رمضان الشكر للنقابة على هذا البيان الصادر، معلقا: ”شكرا نقابة المهن التمثيلية اللبنانية على التوضيح.. سفير الشباب العربي“.

وأُثيرت حالة من الجدل على خلفية زيارة محمد رمضان الأخيرة للبنان، وذلك بعدما نشر رمضان صورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فيها منحه الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، في التمثيل والأداء الغنائي، إضافة لمنحه لقب سفير الشباب العربي.

لكن السفارة الألمانية في القاهرة ونقابة الفنانين في لبنان نفتا صحة الخبر، حيث نفت السفارة علاقة ألمانيا بالمركز الثقافي الذي أعطى شهادة الدكتوراة لرمضان، فيما أصدرت النقابة بيانا تتنصل فيه نهائيا من تكريم محمد رمضان ومنحه لقب ”سفير الشباب العربي“.

وقالت النقابة في بيانها الذي أصدرته، الخميس الماضي: ”يهم نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان (نقابة الممثلين) أن توضح للرأي العام اللبناني والمصري والعربي أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد، وهي ليست الجهة المخولة بمنح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب“.

كما أكدت النقابة أنه ”منذ تأسيسها عام 1948، لم تمنح أي لقب لأي فنان عربي أو لبناني.. إننا نرفض زج اسم نقابتنا وتاريخها في مواضيع سطحية شكلية؛ لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني ودعمه، وقيام أفضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة“.