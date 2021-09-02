وفاة ميكيس ثيودوراكيس ملحن موسيقى فيلم "زوربا اليوناني"

توفي الملحن اليوناني الشهير، ميكيس ثيودوراكيس، الذي لحن موسيقى فيلم ”زوربا اليوناني“، العام 1964، في العاصمة أثينا عن عمر ناهز الـ 96 عامًا.

ويروي فيلم ”زوربا اليوناني“، المقتبس عن رواية للكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس بالاسم ذانه، قصة كاتب إنجليزي في جزيرة كريت تغيرت حياته عندما التقى بفلاح ودود يدعى، أليكسيس زوربا.

وأصبح المشهد الذي يرقص فيه ”زوربا“ حافي القدمين على الشاطئ، صورة شائعة للثقافة اليونانية، فيما أصبحت القطعة الموسيقية التي يرقص ”زوربا“ على إيقاعها، أشهر قطعة موسيقية يونانية بعد أكثر من نصف قرن.

وعاش الموسيقار اليوناني ثيودوراكيس حياة حافلة تداخلت فيها مسيرته الفنية مع النضال ضد النازيين وديكتاتورية الكولونيلات، أمضى بعض أعوامها وراء القضبان أو في المنفى، ما جعل منه رمزًا للمقاومة في بلده، وحمله إلى العمل النيابي والوزاري، فيما كانت ألحانه تعرّف العالم بموسيقى بلده، ورقصاته، وثقافته، وفلكلوره.

ولُقّب الراحل بـ“موسيقار الإنسانية“، لأنه كان على الدوام منحازًا للقضايا العادلة ومدافعًا شرسًا ضد الظلم والقمع والاضطهاد، وله أكثر من موقف معلن في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وللموسيقار ثيودوراكيس المولود، في 29 تموز/يوليو 1925، في خيوس الواقعة في بحر إيجة لعائلة من جزيرة كريت، مجموعة ضخمة من الأعمال، وهو أشهر الملحنين اليونانيين، وأصبح رمزًا للمقاومة في اليونان على مرّ الأجيال، كما تقول وكالة ”فرانس برس“.

غير أن النشاط السياسي لثيودوراكيس، الذي نال شهادة كونسرفاتوار أثينا للموسيقى، العام 1950، لم يثنهِ عن العمل الفني، فلحّن، في العام 1960، قصائد لشعراء يونانيين كبار.

وفيما كان يشغل مقعدًا نيابيًا عن حزب ”إيدا“ اليساري، وضع، في العام 1964، موسيقى فيلم ”زوربا اليوناني“ الشهير.

وأُوقف ثيودوراكيس منذ بداية ديكتاتورية الكولونيلات، في 21 نيسان/أبريل 1967، وتم فرض حظر على أعماله الموسيقية، بعد إطلاق سراحه، العام 1970، بضغط دولي، انتقل للعيش في باريس، لكنه رجع من منفاه بعد عودة الديمقراطية إلى بلده، العام 1974.

وبين العامين 1981 و1986، كان ثيودوراكيس نائبًا عن الحزب الشيوعي اليوناني، وخلال السنتين الأوليين من التسعينيات، تولى منصبًا وزاريًا دون حقيبة في حكومة كونستانتين ميتسوتاكين المحافظة.

وخلال الأزمة المالية التي عصفت باليونان، ندّد بتدابير التقشف التي فرضتها الجهات المانحة، كالمصرف المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، على بلاده، وشارك في تظاهرات معارضة لهذه الإجراءات، كما دعا إلى مطالبة ألمانيا بدفع تعويضات لليونان لاحتلالها في زمن الحرب.

وكانت أغاني ثيودوراكيس دائمًا سياسية للغاية، وسُجن مرارًا وتكرارًا بسبب معتقداته.

حداد

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحداد الوطني لمدة 3 أيام على الفنان الراحل، اعتبارًا من الخميس، معتبرًا أن ”ميكيس ثيودوراكيس ينتقل الآن إلى الأبدية، ويغيب صوته ومعه صوت الهيلينية برمتها“.

وأضاف: ”لقد كان ميكيس بمثابة تاريخنا“.

من جانبها، نعت وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندوني الراحل في بيان أصدرته، اليوم الخميس، جاء فيه: ”فقدنا اليوم جزءًا من روح اليونان، لقد رحل ميكيس ثيودوراكيس، الذي يخصنا جميعًا، المعلم، المثقف، المقاوم، الشخص الذي جعل اليونانيين جميعًا يغنون الشعر“.

وعلّق الحزب الشيوعي اليوناني على وفاة الموسيقار بالآتي: ”بعاطفة عميقة، وتصفيق لا نهاية له، نقول وداعًا لميكيس ثيودوراكيس، الناشط والمبدع الذي كان رائد فن قتالي جديد في الموسيقى“.