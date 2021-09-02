بعد التلاسن.. حسن شاكوش ورضا البحراوي يتصالحان ويعتذران للجمهور (فيديو)

تقدم كل من المطرب الشعبي المصري رضا البحراوي، ومواطنه مغني المهرجانات حسن شاكوش باعتذار للجمهور عما بدر منهما من تلاسن وإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر خلافهما الأخير.

وكان البحراوي وشاكوش قد خرجا، أمس الأربعاء، عبر فيديوهات بث مباشر على ”فيسبوك“، وهاجما بعضهما، وتضمنت الفيديوهات بعض الإهانات، ما استدعى تدخل نقابة الموسيقيين، والتي قررت وقف نشاطهما لمدة شهر.

ونشر المطربان الشعبيان، اليوم الخميس، مقطع فيديو جديدًا، يجمعهما سويًا، ويعتذران فيه للجمهور المصري، مؤكدين احترامهما لقرار نقابة المهن الموسيقية بوقفهما عن العمل لمدة شهر.

وقال شاكوش في الفيديو: ”حبايب قلبي أنا طالع دلوقتي أنا وأخويا النجم رضا البحراوي، مافيش أي مشاكل، الحمدلله كان سوء تفاهم واتفهم غلط، وأنا ورضا إخوات، ومافيش أي مشكلة، ونعتذر لكل جمهورنا عن أي لفظ خارج“.

وأضاف: ”اعتذر لنقابة الموسيقيين، أنا ورضا البحراوي إخوات ومافيش حاجة، والتصالح الحقيقي سيتم داخل جدران النقابة“.

وقال البحراوي: ”أعتذر للجمهور وحسن أخويا، دا شيطان ودخل ما بنا، واعتذر لنقابة المهن الموسيقية وهاني شاكر، أنت قدوتنا وحبيبنا، إحنا آسفين“.

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر تفاعلت مع أزمة شاكوش والبحراوي، حيث أصدرت قرارًا بإيقافهما شهرًا، وعدم مزاولتهما المهنة، وإيقاف إصدار تصاريح لحفلاتهما، وذلك على خلفية الأزمة.

ودعت نقابة الموسيقيين في مصر، في بيان، الأربعاء، جموع الفنانين ومؤدي المهرجانات إلى التمسك بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيم المجتمع الرصينة، والتمسك بالكلمة الصائبة، والعمل على إعلاء شأن قيمة الفن المصري، حفاظًا على القيم والأخلاق.

وعلّق نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر على الأزمة بين شاكوش والبحراوي قائلًا إن ”النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يهين المهنة، ويسيء للفنانين بأعمال لا تليق أبدًا بمن ينتسبون لنقابة الموسيقيين العريقة“.

وأضاف شاكر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن العقوبة التي أصدرتها النقابة قليلة بحق هذه الإساءة، لكن هذه العقوبة تعد لفت نظر لهما، وإن لم يتوقفا عن هذه المهزلة ستصل العقوبة إلى الشطب من النقابة.

أما عن تفاصيل الأزمة بين البحراوي وشاكوش، فقد نشبت مشاجرة بينهما في حفل أحياه الثنائي، يوم الجمعة الماضي، ضمن حفلات الصيف في منطقة الساحل الشمالي شمال مصر.

وكان الثنائي يتواجدان على خشبة المسرح في نفس التوقيت، حيث طلب شاكوش من الفرقة النزول من على خشبة المسرح من أجل بدء حفله الغنائي، بينما لم يلتزم إلا اثنان من الفرقة بالنزول.