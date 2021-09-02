مكسيم خليل ينعى والدته بـ"رسالة مؤثرة"

نعى الفنان السوري مكسيم خليل والدته الراحلة خبيرة تصميم المكياج السينمائي والتلفزيوني، ستيلا خليل، التي وافتها المنية، ليل أمس الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق.

وفي أول تعليق له بعد وفاتها، نشر خليل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بوالدته، وعلّق عليها واصفا والدته بالمرأة التي هزت جدران قلبه.

وكتب في رسالة مؤثرة: ”أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق، أراها تسير في الحواري القديمة التي أحبّت.. خلف مرآة الممثل وكواليس القباني.. وتاريخ المعهد العالي.. بين دمّر والأمويين.. أراها تهرب من جسدٍ ما عاد يشبهها.. قويةً كما كانت.. حرّةً كما كانت.. مخلصة.. أراها في مكانها.. بين يديّ الرب

محاطة بأصدقاء الزمن الجميل.. حيث لا مكان سوى للضحك.. أراها في سمائي.. تنظر إليّ في غُربتي.. تمسك يدي في وحدتي الطويلة.. منذ الطفولة وحتى الأبدية.. تحرسني إلى حين اللقاء.. تحضنني إلى يوم الدين.. أراها الآن مطمئنة

بحمى الرحمن.. كما تستحق

ستيلا.. حبيبتي..

”يتيم أنا الآن يا أمي“

ولقيت كلمات الفنان السوري المؤثرة الكثير من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبيه ومتابعيه، وكذلك بين زملائه الفنانين منهم خالد القيش، غادة بشور، ريم زينو، مصطفى المصطفى، وغيرهم.

يشار إلى أن الفنان السوري، كان قد أهدى لوالدته في مهرجان ”ضيافة“ العام الفائت جائزته معربا عن أسفه لأنها لم تكرم سوى مرة واحدة خلال مسيرة دامت ما يقارب خمسة وثلاثين عاما، قدمت خلالها والدته خبرتها، وجهدها لدعم الدراما العربية والسورية.

كما كان قد نشر صورة تجمعهما معا في بيروت، متمنيا لكل متابعيه التوفيق، وأن يحفظ الله لهم أمهاتهم.

كما ردّ في وقت سابق على اتهامات طالته قبل سنوات بأنه ترك والدته وحيدة في دار العجزة بدمشق، معتبرا أن الإشاعات لابد وتلاحق الفنانين، ومنوها إلى أنه راضي الضمير والقلب.

وستيلا خليل خبيرة في المكياج التلفزيوني، وتعتبر من أشهر خبراء ومصممي المكياج التلفزيوني في سوريا، وهي أستاذة تصميم المكياج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق سابقا.

واسمها في الأصل ستيلا توميلوفيتش، وهي من أصول روسية، وقد تزوجت الدكتور هاني خليل، السياسي والباحث في الإستراتيجية العسكرية، الذي أنجبت منه ابنها الفنان مكسيم.