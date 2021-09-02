نجلاء بدر تكشف تفاصيل دورها في "النهارده يوم جميل"

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن تفاصيل دورها في فيلم ”النهارده يوم جميل“، الذي انتهت من تصوير مشاهدها فيه مؤخرًا، والمقرر طرحه في دور السينما خلال الأيام المقبلة.

وقالت نجلاء بدر في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ إنها تجسد في الفيلم شخصية موظفة بنك، وتتعرض لبعض المواقف المتغيرة مع أبطال العمل، حيث تحدث مشاكل بينها وبين زوجها.

وأضافت ”نجلاء“ أن الفيلم يتناول قضية السُّمنة من خلال إطار بعيد عن الكوميديا، مع التركيز على الجانبين النفسي والإنساني من خلال قصة هي بطلتها، ويناقش الفيلم تأثير مرض السُّمنة على علاقتها بزوجها وأصدقائها، والتنمر الذي تعاني منه.

وأشارت إلى أن الفيلم يناقش أيضًا قضية جريئة ظهرت على السطح مؤخرًا؛ وهي قضية ”الاغتصاب الزوجي“، لافتة إلى أن فيلم ”النهارده يوم جميل“ يعد أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي بشكل حقيقي وواقعي وبكل جرأة.

ورأت الفنانة المصرية أن ”الفيلم يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوت عنها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يتم تداولها من قبل بشكل صريح في أي عمل درامي.

وفيلم ”النهارده يوم جميل“ مأخوذ عن مجموعة قصصية تدعى ”سوق العرسان“ للكاتب علاء سليمان، وينقسم إلى 4 قصص تدور في مكان واحد، إذ إن جميع الأبطال يعملون في أحد البنوك ولكل منهم قصة مختلفة عن الآخر، ومشكلة يتم طرحها من خلال العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب نجلاء بدر، كل من: هنا شيحة، وباسم سمرة، ومحمود الليثي، وأحمد وفيق، وانتصار، وفراس سعيد، أما السيناريو والحوار فهما لـ نيفين شلبي، ودينا السقا، وهو من إخراج نيفين شلبي.

وكانت الفنانة نجلاء بدر قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم ”المحكمة“ مع المخرج محمد أمين، ومن تأليف أحمد عبد الله.

وتقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وسليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين.

ويتناول فيلم ”المحكمة“ العديد من القضايا المجتمعية المهمة، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، حيث تدور جميع الأحداث في يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، وتتضمن 6 قضايا جنائية ومدنية، وقضية خاصة بمحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.