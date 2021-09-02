ناقد سعودي لنيرمين محسن: "ياريت ترجع.. لأنه عندنا عجز بالفنانات السعوديات"

تداولت حسابات إخبارية محلية في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو للناقد عبدالله سري، الذي وجه من خلاله رسالة لمواطنته الفنانة نيرمين محسن، مطالبا إياها بالعدول عن قرارها بالاعتزال والحجاب.

وانتقد ”سري“ قرار الفنانة نيرمين بارتداء الحجاب و“الاعتزال“، مؤكدا أن ”الساحة الفنية السعودية تفتقر لفنانات سعوديات“.

وطالب مواطنته بالعودة للساحة الفنية، مؤكدا لها أن ”الدين ليس بالحجاب“، وفق تعبيره.

وقال في المقطع المتداول ”الفنانة نيرمين، اعتزلت ولبست الحجاب، الفنانة السعودية، ليش الفنانات السعوديات الممثلات، تقوم هي تعتزل وتتحجب، انا اقلها بس ياريت ترجع، يعني الدين ما هو بالحجاب، فنصيحة ترجع، وتستهدي بالله، وترجع للمجال الفني، لان نحن بالأصل عنا عجز بالفنانات السعوديات والممثلات“.

وكانت الفنانة السعودية نيرمين محسن أعلنت قبل نحو أسبوعين عن ارتدائها الحجاب، وذلك بعد انقطاعها مدة من الزمن عن تصوير يومياتها والظهور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في حينها عبر حسابها في ”سناب شات“: ”أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين“.

وأضافت في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي في ساحة المسجد النبوي، ”كنت أود أخذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر والناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين“.

وتابعت ”قبل أن أرجع إلى الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيراً لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمالنا الحسنة في الماضي والحاضر“.

لكن الفنانة نيرمين عادت لإثارة الجدل بعد أن فاجأت متابعيها قبل عدة أيام بظهورها بالحجاب بطريقة غريبة، حيث ربطته بطريقة تشبه الشخصية الكرتونية الشهيرة ”سندباد“.

ولم تعلن نيرمين محسن عن نيتها الاعتزال صراحة، واكتفت بالإعلان عن ارتدائها الحجاب، في حين توقفت منذ مدة عن نشر أي تفاصيل يومية عنها عبر حساباتها في مواقع التواصل.

وقالت في مداخلتها الهاتفية لبرنامج ”إي تي بالعربي“ إنها ”لن تتوقف عن الظهور للجمهور، لكن بطريقة تليق بها أكثر بعد قرارها“، لافتة إلى أنها تفكر باقتحام المجال الإعلامي.

وأضافت في المداخلة أنها ”تعمل على حذف صورها السابقة والمنشورة لها عبر حسابها في إنستغرام“، مؤكدة أنها كانت تملك أكثر من 3 آلاف صورة على حسابها في ”إنستغرام“ ووصلت حاليا إلى ألف صورة تقريبا، وهي تحتاج إلى وقت لحذفها كلها.

وكانت نيرمين محسن اكتفت خلال الساعات الماضية بنشر تذكير بـ“الطاعات“ والصلاة عبر حسابها في ”سناب شات“.