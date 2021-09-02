أستاذة "المكياج التلفزيوني" في سوريا.. وفاة والدة الفنان مكسيم خليل

توفيت والدة الفنان السوري مكسيم خليل، ستيلا خليل، ليل الأمس الأربعاء في العاصمة السورية دمشق.

وستيلا خليل خبيرة في المكياج التلفزيوني، وتعتبر من أشهر خبراء ومصممي المكياج التلفزيوني في سوريا، وهي أستاذة تصميم المكياج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق سابقا.

وقدمت الراحلة خلال مسيرتها الطويلة، التي امتدت على أكثر من 35 عاما، العديد من الأعمال التلفزيونية كمسؤولة لتصميم مكياج شخصيات نجومها، كان آخرها مسلسل ”هومي هون“ في عام 2004، كما عملت قبله في تصميم مكياج نجوم مسلسلات كثيرة منها ”بقعة ضوء 3″، ”عمر الخيام“، ”شام شريف“، ”حي المزار“، ”خان الحرير 1″، ”صعود المطر“، ”أبو كامل“ وغيرها العديد من الأعمال التلفزيونية.

وفي السينما، قدمت أيضا العديد من الأعمال منها فيلم ”سمك بلا حسك“ عام 1978، وفيلم ”ليالي ابن آوى“ عام 1988 وغيرهما الكثير.

ولم يعلق الفنان مكسيم خليل عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على نبأ وفاة والدته، بينما سارع عدد من النجوم السوريين بنعيها منهم أمل عرفة، ومريم علي، وآمال سعد الدين، وشكران مرتجى، الذين نشروا صوراً لها ونعوها، واصفين إياها بالأستاذة التي علّمتهم، ووقفت إلى جانبهم، ودعمتهم ودعمت الدراما السورية.

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وكانت صورة تعود إلى عدة سنوات للراحلة ستيلا خليل، أثارت جدلا، بعد الترويج على أساسها أن ستيلا تقيم في دار العجزة،بينما يقيم ابنها مكسيم خليل وزوجته الفنانة سوسن أرشيد في فرنسا.

وخرج نجلها مكسيم في حينها للرد على الشائعة، معتبرا في تصريحات إعلامية سابقة له أن هناك الكثيرون ممن يروجون الشائعات، ولا يحب أن يرد عليهم، أو يتعامل مع شائعاتهم، مكتفياً بالقول إنه يهتم في أن يكون راضيا عن نفسه، وأن الفنان دائما معرض للأقاويل لكن كلمة الحق تبقى لها السطوة، بحسب تعبيره.

وكان خليل قد أهدى والدته العام الماضي جائزته في مهرجان ”ضيافة“، معتبراً أنها لم تحصل على التكريم الذي يليق بها بعد خمسة وثلاثين عاما قضتها تقدم عملا وخبرة.

كما كان قد نشر صورة برفقة والدته في لبنان وعلق عليها حينها: ”منتمنالك أنا والماما أسبوع وأيام مليانة حب وأمل وفرحة.. الله يحفظ أمهاتكم جميعا“.

وستيلا خليل، هي ستيلا توميلوفيتش من أصول روسية، وقد تزوجت الدكتور هاني خليل، سياسي وباحث في الاستراتيجية العسكرية، الذي أنجبت منه ابنها الفنان مكسيم.