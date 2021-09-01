الفنان السعودي خالد عبد الرحمن يدشن تطبيقًا لتوثيق أعماله

دشَّن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، مساء اليوم الأربعاء، تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا بتوثيق أعماله الفنية وحفلاته، وكل ما يتعلق بمشواره الفني الحافل الذي بدأ قبل نحو 3 عقود.

وأعلن النجم السعودي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، افتتاح التطبيق الذي حمل اسم (كاد)، وتضمن مجموعة من أعماله الفنية وصوره، مشيرًا إلى أنه متاح للتحميل على (أبل ستور وأندرويد).

ولقي إطلاق التطبيق تفاعلًا واسعًا من قبل آلاف النشطاء خلال الدقائق الأولى من الافتتاح، رغم أن التطبيق غير مكتمل بشكل نهائي.

وقبل ساعات من تدشين التطبيق، أعلن الفنان السعودي في مقطع فيديو ”أنه سيتم افتتاح التطبيق ليكون متاحًا للمتابعين“، لافتًا إلى أن ”بقية المواد التي لم تكتمل بعد ستكون جاهزة على المنصة الإلكترونية خلال 20 يومًا“.

وكان الفنان السعودي والملقب بـ ”مخاوي الليل“، أعلن، في نهاية أيار / مايو الماضي، عزمه إطلاق منصة إلكترونية، من أجل توثيق أعماله الفنية، في خطوة جديدة تتلاءم مع عصر التطور التقني، و“السوشيال ميديا.

ويضم التطبيق أعماله ومشاركاته القديمة والحديثة، وحفلات وجلسات غنائية، إضافة إلى العديد من الأغاني الحصرية، والصور النادرة، والذكريات القديمة للجلسات، كما سيتم من خلاله بث مباشر لرحلاته الداخلية والخارجية.

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وأكد الفنان السعودي أن 12 حفلة غنائية ستبث مباشرة عبر المنصة لمدة عام، كما نوَّه إلى أن هناك إذاعة في المنصة، سيتم من خلالها بث أغانيه الجديدة والقديمة على مدار الساعة.

وخالد عبد الرحمن مغنٍ وشاعر وملحن، بدأ مشواره الفني منتصف الثمانينيات، ونشر الشعر لأول مرة تحت اسم مستعار ”مخاوي الليل“، وأتقن العزف على العود الذي كان يرافقه في العديد من حفلاته، ويحظى بشعبية واسعة في المملكة ودول الخليج.

وشارك النجم السعودي، العام 2020، في مسلسل ”ضرب الرمال“ والذي يعد أول تجربة تمثيلية له، تعرض من خلالها لانتقادات من قبل النشطاء الذين أكد معظمهم ”أنه لا يملك موهبة تمثيلية“.

وطالب الفنان السعودي، منتصف العام 2020، جمهوره الدعاء لوالدته التي أُدخلت إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات إثر تدهور حالتها الصحية، ولم يلبث بعدها بيومين أن أعلن أنه ”يمر بوعكة صحية منذ 10 أيام“، راجيًا متابعيه الدعاء له.