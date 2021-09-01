بلقيس: نجاح أغنية "ممكن" فاق توقعاتنا

اقتحمت الفنانة اليمنية بلقيس، عالم الأغنية المصرية مؤخرًا، من خلال أغنيتها ”دبلوماسي“.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بتخطيها الـ3 ملايين مشاهدة في أيام قليلة، كما فعلت أيضًا في دخولها عالم الأغنية اللبنانية، ومساهماتها في تطوير الأغنية الخليجية بشكل كبير، وأيضًا تخطيها الـ87 مليون مشاهدة بأغنية ”ممكن“ التي تعاونت فيها مع الفنان العراقي سيف نبيل.

وتحدثت بلقيس في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ عن نجاحاتها، بجانب وقوفها على مسرح الأوبرا المصرية للمرة الثالثة، وأزمتها مع نقابة الموسيقيين المصرية.

وقالت بشأن نجاح أغنية ”ممكن“: ”توقعنا النجاح، ولكن ليس بالصورة التي حدثت“.

وأضافت: ”بصراحة أول مرة سمعت الأغنية قلت لسيف نبيل، هذه الأغنية بها أمر غريب، وأعيدها أكثر من مرة بسبب ألحانها وكلماتها الجميلة، وكان هذا دليلا على أن الأغنية لا يشبع منها، وحققت أكتر من 87 مليون مشاهدة“.

وأشارت إلى أن عيشها في دولة الإمارات ساعدها على إجادة كل اللهجات، بسبب التنوع الثقافي الكبير فيها.

وتابعت: ”ساعدني هذا كثيرًا في حياتي، وليس في الغناء فقط، كما أنني عشت فترة من عمري في مصر، وأجدت كل اللغات بسبب اختلاطي بالجنسيات العربية المختلفة“.

وعن نجاح أغنية ”دبلوماسي“، قالت بلقيس، إن ”هذه الأغنية مختلفة تمامًا في موضوعها عن أي شيء قدمته قبل ذلك، على الطريقة المصرية الشعبية، التي يحبها المصريون وأيضا الخليجيون“.

وبينت أن ”كلامها يعتمد نوعًا ما على الإفيهات المستخدمة في الشارع المصري، ومناسبة لصيف 2021 بشكل كبير“.

وأجابت ”بقليس“ على تساؤل حول ما إذا كانت تأخرت في الغناء باللهجة المصرية بالقول: ”بالطبع السوق المصري هو الأكبر في الوطن العربي، ولا يستهان به أبدا، ومن ينجح في مصر ينجح في الوطن العربي كله“.

وأوضحت، أجلت هذه الفرصة، ”لأنني تخوفت من دخولي في وقت خطأ، وشعرت بأن كل شيء في وقته حلو، ولكن أؤكد أن الفترة القادمة ستشهد أعمالا مصرية كثيرة أتمنى أن تنال إعجاب المصريين“.

وتطرقت الفنانة اليمنية بشأن قرار نقابة الموسيقيين المصريين بمنعها من الغناء في مصر قبل إنهاء الأزمة بينهما.

وقالت: ”استيقظت ووجدت عناوين الصحف تتحدث أن بلقيس ممنوعة من الغناء، ثم قرار النقابة الذي صدر، فتواصلت فورًا مع فريق عملي، وقلت لهم: أنا عايزة أعمل تصريح لأنه إحنا عندنا تصريح بالغناء“.

وتابعت: ”لكن يبدو أن النقابة لم تره فتواصلنا مع النقابة وحل الأمر بتأكدهم من أن الأوراق سليمة وكذلك التصريحات، وهذه ليست أول مرة أغني فيها في مصر“