محمد حماقي يكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل أول عمل سينمائي له

كشف النجم المصري محمد حماقي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل أول عمل سينمائي له.

يأتي ذلك، بعد إعلانه خوض أولى تجاربه في عالم التمثيل من خلال فيلم سينمائي، بينما لم يكشف حينها عن أي تفاصيل تخص الفيلم المزمع تصويره.

ورحب الجمهور بهذه التجربة، خاصة وأن الفنان محمد حماقي من النجوم الذين يحظون بشعبية كبيرة جدا في مصر والوطن العربي.

وحول تفاصيل الفيلم، قال حماقي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إنه قرر خوض أولى تجاربه في التمثيل من خلال فيلم سينمائي، من إنتاج صديقه وليد منصور، وتدور أحداثه حول شاب يمر بتقلبات مختلفة في حياته.

وأضاف أن فكرة السينما تراوده منذ زمن بعيد، لكنه كان ينتظر الفرصة لتقديم عمل قوي، وليس المشاركة من أجل التواجد فقط.

وأشار حماقي إلى أنه وافق على الفكرة التي عرضها عليه المنتج وليد منصور؛ لأنه شعر أن هذا العمل هو الذي كان ينتظره.

ومن المقرر أن يبدأ النجم محمد حماقي التصوير فور انتهائه من ألبومه الغنائي الذي طرح منه 4 أغنيات حتى الآن، وهي غالبا سكتون في نهاية الشهر المقبل.

بدوره، قال المنتج وليد منصور إنه يعمل على التجهيزات الخاصة بالفيلم بشكل كبير منذ 3 سنوات، حتى يخرج فيلم يليق بمشوار النجم الكبير محمد حماقي.

وأضاف في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن السيناريو انتهى بالفعل، وتم الاستقرار على مخرج العمل، وستجمعه جلسة عمل بالنجم محمد حماقي؛ للوقوف على النقاط العريضة التي سيسير عليها العمل، واختيار نجوم العمل، وبعدها سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالفيلم.

وأحيا الفنان محمد حماقي أول حفل له، بعد إصدار 4 أغنيات من الألبوم الجديد ”يا فاتني“، و“هي تك“ و“زيها مين“ و“طالع موضة ولو هتسيب“.

واستضاف الفنان خلال حفله، الشعراء تامر حسين، وأمير طعيمة، وعزيز الشافعي، والموزع أحمد إبراهيم، كما حضر الحفل الفنان أمير كرارة، والفنان حسن شاكوش.

وقدم حماقي خلال الحفل، نحو 20 أغنية، منها ”نفسي أبقى جنبه، ومن البداية، وأحلى حاجة فيكي، ويزلزل، وما بلاش“، والتي طلب من الجمهور الغناء فيها معه، على ضوء الهواتف.