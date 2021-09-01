وفاة والدة الفنان الإماراتي سعيد سالم

نعى الفنان الإماراتي سعيد سالم والدته، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء، حيث أعلن عن وفاتها عبر منشور له في حسابه في تطبيق ”إنستغرام“.

وكتب الفنان ”سالم“: ”خديجة جاسم الزعابي في ذمة الله، البقاء لله (..) أمي الغالية في ذمة الله“.

وتفاعل فنانون ومواطنون في الإمارات مع خبر وفاة والدة الفنان سعيد، ومنهم الفنان حبيب غلوم والفنان عبدالله التركماني والفنانة سميرة أحمد، حيث قاموا بتعزية مواطنهم سعيد سالم، كما كتب الفنان أحمد عبدالرزاق: ”الله يرحمها ويغفر لها وأحسن الله عزاكم“.

وكتب الفنان أحمد الجسمي: ”لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان وأحسن الله عزاكم أخوي سعيد“.

بدوره، قدم الإعلامي محمد الكشف تعازيه: ”الله يرحمها ويغفر لها ويصبركم“.

وسعيد بن سالم، ممثل إماراتي، يبلغ 59 عاما من العمر، ولد في 22 يوليو/ تموز عام 1962 في أم القيوين في الإمارات، وبدأ في عمر التسع سنوات في المشاركة بمدرسته في المعسكرات الصيفية والمخيمات الكشفية.

وكان لعمه الفضل الأكبر في تأثره ودخوله المجال الفني، حيث انضم منذ صغره إلى فرقة فنون شعبية، وكان جده الكبير هو صاحبها، وتوارثتها عائلته حتى وصلت إليه.

وبدأت حياته الفنية بأدوار صغيرة من خلال التلفزيون والمسرح، إلى أن كانت انطلاقته بعد أن قدمه الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا بشخصية (عيد بن شاكر) في مسلسل ”الحيالة“ عام 2003، ليحصد شهرته بتلك الشخصية، واستمر بالعمل الفني بأدوار أكبر بعض الشي.

وله العديد من المسلسلات الأخرى منها ”الحيتان“ و“سفينة الأحلام“، كما شارك في سلسلتين من المسلسل الكوميدي ”حاير طاير“، وكانت آخر مشاركاته في مسلسل ”سيلفي 3“ عام 2017.

كما شارك في عدد من المسرحيات، منها (عنق الزجاجة، وشمبريش، وحكاية لم تروها شهرزاد) وغيرها، كما شارك أيضا في فيلمي (ضحي في أبوظبي)، و(شباب كول)، بالإضافة إلى المسلسلين الإذاعيين (أيامنا الحلوة، وغنيمة والذيب)، إضافة إلى فيلم واحد، هو فيلم ”شباب كول“ عام 2004.