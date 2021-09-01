مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز يكشف مستجدات حالتها الصحية

كشف الصحفي خالد الصواف، الصديق المقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، مستجدات الحالة الصحية للفنانة.

يأتي ذلك، بعد سفر ياسمين عبد العزيز، إلى سويسرا لاستكمال علاجها هناك، عقب الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا.

وقال الصواف فى تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، الأربعاء، إن ”حالة ياسمين عبدالعزيز مستقرة وتتحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة“.

ولفت إلى أن الفنانة المصرية، ”لا تحتاج إلى تدخل جراحي مرة ثانية كما أشيع في الفترة الأخيرة، فقط هى تجرى الآن لبعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية“.

وأشار إلى ”أنها لن تعود إلى مصر قبل شفائها بشكل نهائي“.

وفي سياق آخر، نفى الصواف، الأخبار التى أشيعت حول انفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأضاف أن ”النجمين تربطهما علاقة حب قوية، ولم ينشب أى خلاف بينها، وتأخر العوضى في اللحاق بها إلى سويسرا كان بسبب إنهاء إجراءات السفر الخاصة به، وفور انتهائها سافر إليها مباشرة“.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد دخلت المستشفى منذ مايقرب من شهرين من أجل استئصال ورم ليفي عبر الرحم.

ورغم أن العملية معتادة ويتم إجراؤها كثيرا، إلا أنها تعرضت لتلوث دم أثناء العملية، ما أدى إلى إصابتها ونقلها للعناية المركزة في حالة غيبوبة.

وبعد حالة من الصمت انتابت أسرة ياسمين، ورفض الجميع الكشف رسميا عن الحالة، اكتفى شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز بالكتابة عبر ”فيسبوك“ قائلا: ”أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش على لساننا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي“.

أما زوجها الفنان أحمد العوضي، فكتب عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”يا جماعة بعد إذنكم أي تصريح عن الحالة عن طريقي فقط، وأنا مقلتش أي تصريح عن حالة ياسمين غير إني طلبت منكم دعواتكم وتمنياتكم يكون لها بالشفاء العاجل شكرا ليكم، هي في الرعاية دلوقتي ومحتاجة دعواتكم.. دي كفاية إنها تهون عليها“.

وطلب العوضي، من جمهوره ومتابعيه ضرورة الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، بقوله: ”ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايمًا بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هي دلوقتي محتاجة دعواتكم“.

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الأخير، بمسلسل ”اللي مالوش كبير“ مع زوجها الفنان أحمد العوضي وحقق العمل نجاحا كبيرا.