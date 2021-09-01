وفاة الفنان الجزائري عمر قندوز

توفي الفنان الجزائري عمر قندوز، الأربعاء، بعد صراع مع المرض، إثر تعرضه لوعكة صحية، اضطرته لإجراء فحوصات طبية قبل وفاته.

ولد قندوز، بالعاصمة الفرنسية باريس في خمسينيات القرن الماضي، ويحظى باحترام كبير بالوسط الفني الجزائري، ويعد أحد رموز الفن المسرحي، حيث شارك في العديد من الأعمال المسرحية، والتلفزيونية.

وتعرّف الجمهور الجزائري والمغربي إلى قندوز، عندما لعب دور البطولة في السلسلة الفكاهية ”زوجان في حيرة“ إلى جانب الفنانة الجزائرية نوّال زعتر، التي تم عرضها للمرّة الأولى في 1996.

وكان الفنان قد ظهر لأول مرة على المسرح، من خلال المشاركة بمعية فنانين في مسرحية ”بابور غرق“، تحكي قصة ثلاثة ناجين من غرق سفينة، المثقف ورجل الأعمال والعامل، وجسّد هذه الأدوار الفنانون الجزائريون، مصطفى عياد وعمر قندوز وسليمان بن عيسى.

كما شارك الفقيد في أفلام محلية، من بينها “ضياف بلا عرضة” ، و“الخردجي”، إضافة إلى فيلم “الحافلة” ومسرحية “بابور غرق” وغيرها من الأعمال الفنية التي غلبت عليها الكوميديا، وشدت الجمهور الجزائري.

وأسهم الراحل في تأسيس العديد من الهياكل الفنية، لكنه لم يحظ بردّ اعتبار يليق بمقامه في الفترة الأخيرة من عمره.

من جهته، تقدم الديوان الجزائري للثقافة والإعلام، عبر بيان صدر عنه، إلى عائلة الفقيد وأسرته الفنية بالتعازي.