غدير السبتي تفجع بوفاة والدتها

فجعت الفنانة الكويتية غدير السبتي، اليوم الأربعاء، بوفاة والدتها، وفق ما أعلنته مواطنتها الإعلامية مي العيدان.

ونشرت الإعلامية ”العيدان“ منشورا تنعي فيه الفنانة الكويتية بوفاة والدتها، حيث كتبت عبر حسابها في تطبيق ”إنستغرام“: ”عظم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة 🙏🏻 لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت“.

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ولم تعلن الفنانة ”السبتي“ إلى حد اللحظة عن وفاة والدتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ظهرت قبل ساعات قليلة عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي تتحدث عن إرهاقها من العمل، بينما بدأت خبيرة التجميل بوضع الماكياج لها.

وأمس الثلاثاء، ردت الفنانة الكويتية على الجدل الذي أثارته بعد حديثها عن تضرر شعرها من مياه الإمارات، وأكدت في مقطع فيديو بثته عبر ”سناب شات“ أنها ”إنسانة تحترم كل دول العالم على اختلاف ثقافاتها وشعوبها“، مشددة على أنها ”لم تنتقد مياه الإمارات، بل كل ما قالته، إن الماء لم يناسب شعرها، وبدأ في التساقط“: ”مع احترامي لدولة الامارات، أنا ما انتقدت الإمارات نفسها، قلت الماي ما ناسب شعري.. ترا هذا ما يناسب ناس، أنا لما طلعت قلت ماي الإمارات ماناسب شعري أبي حل، لان وايد حطيت أشيا“.

وأضافت في معرض ردها على متابعة، اتهمتها أنها تسعى للشهرة في حديثها عن تضرر شعرها من مياه الإمارات أنها ”ليست بحاجة للشهرة، حتى تنتقد أي شيء، وأن الأمر باختصار أن الماء لم يناسب طبيعة شعرها، نظرا لأنه ليس معتادا على مياه الإمارات“.

وكانت الفنانة الكويتية تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو لتروي معاناتها مع مياه الإمارات، وتأثيرها على شعرها الذي تحوّل إلى جاف بشكل كبير، بحسب قولها.

وقالت السبتي ”إن ماء الإمارات لم يلائم شعرها، وإنه لم يصل سابقا إلى هذه المرحلة من الجفاف، رغم استخدامها مختلف الزيوت، والمرطبات، والشامبوهات، والماسكات، والمغذيات، دون أي فائدة“.

وطالبت السبتي من متابعيها، تزويدها بأي مادة مفيدة، تعيد الرطوبة إلى شعرها مجددا.