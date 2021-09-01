حنان مطاوع لـ "إرم نيوز": البطولة المطلقة لا تشغلني

قالت الفنانة المصرية حنان مطاوع، إن البطولة المطلقة لا تشغلها، مشيرة إلى أنها على استعداد أن تشارك بمشهد واحد فى عمل، ولكن يجب أن يكون محوريا، ويقدم رسالة جيدة.

وأكدت مطاوع لـ“إرم نيوز“ أنها تبحث عن عمل رمضاني قادم يليق بجمهورها، مضيفة: ”أنا دقيقة جدا فى اختيار أعمالي، لأحافظ على الخطوات التى خضتها فى مشواري الفني“.

وأشارت إلى أنها ”حريصة دائما على إرضاء جمهورها، وأتمنى بالطبع التواجد في الموسم الدرامي الأكبر على مدار العام“.

وحول مشاركتها بمسلسل ”القاهرة كابول“، أضافت مطاوع أنه ”متوفر به كل عناصر النجاح، سيناريست محترم، مخرج ممتاز، نجوم كبار، فمشاركتي فى عمل يضم كل هذه العناصر هو شرف لي“.

وتابعت: ”شخصية منال التي جسدتها، جذبتنى وتأثرت بها وبحياتها منذ البداية، وفى مرحلة قراءة السيناريو تعايشت معها بشكل كبير، خاصة أنها فتاة بسيطة من منطقة شعبية وتعمل مدرسة لغة عربية، وهى حالمة، وتشبه نسبة كبيرة من الفتيات بالمجتمع المصري“.

وبينت أنها ”وقعت فى المسلسل بحب أحد أقاربها الذى كان سببًا فى حيرتها بسبب اعتناقه فكرًا تكفيريًا، وكنت متشوقة لمعرفة النهاية أثناء القراءة، هل ستعود له بعدما عاد ليتواصل معها من الخارج، ويعترف لها بحبه أم ستكون قوية وتساعده على التراجع عما ورط نفسه فيه“.

وردا على سؤال حول مصير مسلسل ”ورد“ الذى كان من المقرر عرضه فى موسم رمضان الماضي، قالت الفنانة المصرية إن ”مصير مسلسل ورد مجهول حتى الآن، فقد انتهيت من تصوير ١٠ أيام فقط منه قبل توقفه بسبب تعرض الجهة المنتجة لمشكلات السيولة المادية“.

وأضافت أنه ”تعطل التصوير وتسبب في خروجه من الموسم الرمضاني الماضي، بعدما كان من المقرر عرضه على قناة (النهار)، التى بالفعل نفذت البوسترات الدعائية الخاصة به، ما أصابني بالحزن فى بداية الأمر، وكنت أتمنى استكماله، ولكن بعد فترة قصيرة رضيت بهذا الأمر، وأتمنى استئناف تصويره قريبًا، فهو عمل يتضمن أحداثًا شيقة ومثيرة وهو ما جذبنى لخوض بطولته“.

أما عن أعمالها الجديدة، فكشفت مطاوع أنها ”تعاقدت على بطولة مسلسل يحمل اسم (وش تالت)، وهو من إخراج أحمد حسن الذى أُكن له كل حب وتقدير وسبق ان تعاونّا معًا فى حكاية (أمل حياتى)، ضمن حكايات مسلسل (إلا أنا)، وبفضل الله حققنا نجاحًا كبيرًا“.

وقالت: ”أشعر بوجود كيمياء بيننا بفضل التفاهم الكبير والإبداع الذى يتسم به، والعمل من تأليف محمد علي، ونعكف حاليًا على التحضير له وسأبدأ فى تصويره خلال شهر سبتمبر ليُعرض ضمن موسم الشتاء المقبل“.