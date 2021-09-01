بعد تعرضها للتحرش.. مي العيدان تطالب بطرد الوافدين "المتحرشين" من الكويت

طالبت الإعلامية الكويتية مي العيدان في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ بطرد كل وافد يقوم بمعاكسة أو التحرش بمواطنة من دولة الكويت، على حد قولها.

وبررت ”العيدان“ طلبها بأن ”الوافد قدم إلى الكويت فقط بغية طلب الرزق، وليس للتحرش والمعاكسة“، لافتة إلى أنها ”تعرضت للتحرش من قبل وافد من الجنسية المصرية“، وادعت أنها تجاهلت الإبلاغ عنه لأنها ”تخاف الله“.

والله انا اطالب ان الدوله تحط قانون ان اَي وافد بالكويت اذا عاكس او تحرش بمواطنه كويتيه يتم تسفيره واقصاءه من البلد انت ياي الديره تشتغل واترزق الله ولا ياي تعاكس و اتحرش والله وقاحه امس وانا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لااتشوفون منظره قسما يالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه — مي العيدان (@mayal3eidan) August 30, 2021

وكتبت في تغريدتها ”والله أنا أطالب الدولة بأن تسن قانونا فحواه أن أي وافد بالكويت إذا عاكس أو تحرش بمواطنه كويتية يتم تسفيره من البلد.. أنت ياي الديرة تشتغل واترزق الله ولا ياي تعاكس و اتحرش والله وقاحة أمس وانا بشارع جه وافد مصري يتحرش فيني لا اتشوفون منظره قسما بالله لولا خوفي من الله كنت بلغت عنه“.

وتعرضت الإعلامية المثيرة للجدل للانتقاد من قبل متابعيها، حيث اتهمتها متابعة بسعيها لحصد الشهرة من وراء تغريدتها، وكتبت ”هدى“: ”وطبعا لازم نكتب جنسية المتحرش عشان نثير الجدل ونبقى ترند“.

وانتقدتها ”رهف“: ”حبيبتي مثل م انتي تدافعين عن الكويتيين من الوافدين بعد في شباب كويتيين يتحرشون يالوافدات خلي عندك خوف من الله الوافد م جاء بلدك إلا وهو يبي يترزق وكذلك الوافدة“.

ورأت ”مروة“: ”عقوبة التحرش لازم تكون للجميع وافد ومواطن وأيا كانت جنسية البنت المتحرش بيها سواء كانت مواطنه أو وافدة“.

وتثير الإعلامية مي العيدان الجدل بين الفينة والأخرى، حيث سبق وأعلنت عن حصولها على البراءة بقضايا سب وقذف رفعت ضدها، كان أبرزها قضيتها مع الفنان المصري أحمد بدير، والتي رفعها ضدها.

وكانت ”العيدان“ نشرت صورة الفنان أحمد بدير وابنته سارة لتشيد بجمالها، قائلة ”والله طلعت بنته مزة.. بنت الأقرع“.

وبعدها أعلن أشرف عبد العزيز، محامي الفنان، أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية، وتدخلت ابنة الفنان قائلة عبر ”فيسبوك“: ”أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي، ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة“.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الإعلامية الكويتية حصولها على الحكم ببراءتها من القضية التي رفعها عليها الفنان ”بدير“ بتهمة التنمر والقذف والسب.