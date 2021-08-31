المؤلف والمخرج ثم الأبطال.. شائعات الموت تطارد نجوم مسلسل شط الحرية

تطارد شائعات الموت عددا من نجوم مسلسل شط الحرية الكوميدي الذي لاقى رواجا منقطع النظير في ليبيا، حيث كان آخر تلك الشائعات وفاة الممثل ”عادل أبوشهبة ”.

وتداولت صفحات عامة وبعض الحسابات الشخصية أمس، إشاعة مفادها تعرض الممثل ”عادل أبوشهبة “ أحد نجوم المسلسل الكوميدي لحادث سير أسفر عن وفاته.

واضطر الممثل عادل أبوشهبة للخروج في مقطع فيديو ينفي فيه خبر وفاته، ويؤكد بأنه على قيد الحياة، موجها اللوم لمن يروجون مثل هذه الشائعات، مضيفا أنه عاد لمنزله ليجد والدته التي أصيبت بصدمة جراء هذا الأمر بحالة يرثى لها، وهي أصلا تعاني من مرض مزمن، كما أثر الخبر في باقي عائلته وأصدقائه وجيرانه وكل متابعيه الذين انطلت عليهم تلك الإشاعة.

واستغرب بوشهبة والذي اشتهر بدور ( حسن الأحول ) بأن يتعمد كثير من رواد مواقع التواصل ترويج أخبار عن وفاة ممثلي شط الحرية، ففي السابق تم تداول وفاة بطل المسلسل خالد إبريك وكذلك الممثل نجم فرج وكذلك المؤلف والمخرج، موضحا بأن الموت حق على الجميع، لكن ترويج الأمر بهذه الطريقة يتسبب في الضرر لذوي هؤلاء الممثلين والعاملين بهذا المسلسل.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل شط الحرية نفذ بميزانية متواضعة وبإمكانيات بسيطة وفق تصريحات لمنتجي المسلسل وكذلك مؤلفه ومخرجه.

شط الحرية الذي عرض للعام الثالث على التوالي، مسلسل رمضاني يتناول بشكل فكاهي المشاكل بين سكان الريف والحضر في إطار كوميدي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ساخر، في زمن السبعينيات والثمانينيات في ريف مدينة إجدابيا بإقليم برقة شرق ليبيا، وتدور فكرة المسلسل حول إسقاطات متنوعة، بين 3 عائلات تعيش في محيط واحد، غير أن كلا منها تتميز ببعض الأمور عن البقية، ورغم التقائها حول الطيبة والنخوة، إلا أن صراعا خفيا غير ضار يعتمل دائما بين العائلات الثلاث، وهي عائلة الشيخ بورقبة شيخ النجع، وعائلة قوبعة مفتعل المشاكل، وعائلة الهمندعي الطامح لأن يكون شيخا بدون توافر إمكانيات هذا المنصب.

لقي المسلسل ولأول مرة في تاريخ ليبيا نجاحا عربيا لافتا، سواء في منطقة الخليج أو المغرب العربي، ولم يكن حاجز اللهجة عائقا أمام التواصل مع أحداثه، وتجاوزت بعض حلقاته المليون مشاهدة على يوتيوب.