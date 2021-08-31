بعد انتقاد فيديو لها.. سيرين عبد النور: تغريدات سخيفة و "حقد ما بيخلص"

تعرضت النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور، لإنتقادات واسعة، بعدما نشرت مقطع فيديو، يظهر إصابتها بشكل بسيط في قدمها بحمام منزلها، كما يظهر زوجها، وهو يعالج مكان الإصابة، بعد أن هرع لمساعدتها، عبر ”ستوري“ حسابها الرسمي على ”انستغرام“.

وأثار الفيديو جدلًا، على مواقع التواصل، حيث قام عدد كبير من رواد ”السوشال ميديا“ بانتقاد هذا الموضوع البسيط، معتبرين أن ”أمر الإصابة مبالغ فيه، ولا يحتاج كل هذا الاهتمام، والنشر على السوشال ميديا“.

وخرجت عبد النور عن صمتها، وردت على الانتقادات التي طالتها عبر تغريدةٍ لها في حسابها الرسمي على تويتر، مؤكدةً أن بعض هذه الانتقادات، نابع من حقد ونوايا سيئة، وأن أصحابها يحبون الأذية، فكتبت: “بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص ابداً صار عندي قناعة انو الانسان عدو نفسه بنواياه السيئة، ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص“.

بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص ابداً صار عندي قناعة انو الانسان عدو نفسه بنواياه السيئة ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص. ما عندو وقت يختبر انو #المحبة مفتاح الجنة لان قلبه الاسود ملتهي بالأذى.

يا انسان انت مش خالد على هالارض والوقت ما بينطر حداً !!!

#سيرين_عبدالنور — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 30, 2021

وردت عبد النور أيضًا على إحدى المتابعات، والتي أوضحت لها فكرة المنتقدين، وأنهم سخروا من حادثتها، بسبب كونهم قد أحسوا أنها تستخف بأوجاع الناس، والمشاكل الكبيرة التي يعانون منها حاليًا، بسبب سوء الأوضاع.

وردت، سيرين عبدالنور، بأن هؤلاء الأشخاص شغلهم الشاغل تفسير النوايا بشكل سلبي، وتمنت في نهاية التغريدة، أن يفكر المنتقدون بإيجابية حتى يستطيعون إكمال الحياة، فكتبت: ”خلو شوية ايجابية وطفولية بنفسيتكن لتعرفو تكملو هالحياة بسلام“.

مين هول الناس يا ملاك ؟ الناس يللي قاعدين ناطرين على الكوع شغلتهن وعملتهن يفسرو على ذوقهن النوايا ؟؟

يللي بدهن يعملو من الحبة قبة ؟ خلو شوية ايجابية وطفولية بنفسيتكن لتعرفو تكملو هالحياة بسلام https://t.co/gfWI20FLkT — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) August 30, 2021

يذكر أن، سيرين، تحدثت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على ”انستغرام“ أن، سبب إصابتها هو محبس صنبور حوض الاستحمام، وأظهر الفيديو حالة من الرومانسية العالية التي تجمع سيرين وزوجها، فقالت له: ”عنجد عم تحرق أصابعي.. وأنا أتدلع عليه، وكمان عم يطبطب عليها، يا الله شو ناعم.. شكرًا إلك يا دكتور“.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة، سيرين عبد النور، مسلسل ”دور العمر“، والتي لازالت تحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، ويشاركها في بطولته الفنان، عادل كرم، وهو من تأليف، ناصر فقيه، وإخراج، سعيد الماروق.

وكانت الفنانة اللبنانية تعرضت العام الماضي لانتقادات على مشهد قبلة مع أحد الممثلين السوريين بأحد المسلسلات متسائلين عن موقف زوجها من المشهد ”الجريء“.

وعبرت وقتها عن امتعاضها من تعليقات الجمهور، الذين انتقدوا مشهد القبلة في مسلسل ”دانتيل“ مع الفنان السوري محمود نصر.

وأوضحت عبد النور على إنستغرام للجمهور الذي تساءل عن موقف زوجها من هذه المشاهد، أن زوجها يعرف ويدرك أن كل هذه المشاهد عبارة عن تمثيل.

وطالبت الفنانة اللبنانية جمهورها كذلك بضرورة التمييز بين المشاهد التمثيلية في الدراما، وبين الشخصية الحقيقية للفنان.