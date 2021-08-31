المشهورة اليمنية أروى عمر تنفي تورطها بقضية مخدرات (فيديو)

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، اليمنية أروى عمر، عن سبب توقيفها وسجنها في الأشهر القليلة الماضية، عقب أن راجت أحاديث بين رواد مواقع التواصل عن تورطها في قضية مخدرات.

وقالت المشهورة اليمنية المقيمة في السعودية في مقطع فيديو تداولته الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير، إن ”سبب توقيفها هو حسابها في ”سناب شات“، وليس قضية مخدرات، أو أي قضية أخرى“.

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ولم تكشف عن تفاصيل أخرى بشأن قضيتها، مكتفيةً بهذا القدر من التوضيح، ومطالبةً بعدم خوض النشطاء بهذه القضية وتأليف كلام عن قضيتها.

وأثار حديث اليمنية أروى تساؤلات جديدة عن سبب سجنها، حيث طالبها البعض بتوضيح ما قصدته بأن سبب سجنها هو حسابها في ”سناب شات“.

وكانت أروى قد أطلت قبل أسبوعين على جمهورها لأول مرة، بعد 6 أشهر من القبض عليها والتحقيق معها، حيث نشرت صورة توثق لحظة خروجها من السجن.

وشاركت أروى مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، للحظة رؤيتها لأهلها الذين دخلوا في نوبة بكاء فرح لرؤيتها مرة أخرى.

وعلقت قائلة: ”وحشتوني كثير“، ونشرت ابنة خالتها صورة خلال استقبالها، وعلقت قائلة: ”أروى الحمد لله ع سلامتك يا أروى“.

وسبق أن تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه طفل وهو يدخل في نوبة بكاء مناشدًا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإعادة والدته إلى المنزل بعد تغيبها.

ومع تداول هذا المقطع، قيل إنه يعود إلى نجل مشهورة ”سناب شات“، أروى عمر، إذ ألمح الطفل أن والدته تم القبض عليها دون أن يكشف السبب وراء ذلك.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع المقطع على نطاق واسع، بين مشككين في هوية الطفل كونه أخفى وجهه، معتبرين أنه لا يمت بصلة إلى أروى عمر، بينما قال البعض الآخر إنها ”لم يتم القبض عليها وإنها تستغل طفولة ابنها في حصد مشاهدات، وتطرق غيرهم إلى أنها بالفعل قبض عليها وعند خروجها سيتم ترحيلها إلى بلدها اليمن“.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تحدث بعض رواد مواقع التواصل عن سبب الاختفاء، مشيرين إلى أنها ”تورطت في قضية مخدرات، وتم القبض عليها“.