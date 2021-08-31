الإعلامية السعودية لجين عمران تتعرض لعملية نصب بسبب "إعلان"

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن تعرضها لعملية نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص؛ بسبب إعلان نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الإعلامية السعودية إنها لجأت إلى الجهات الأمنية في إمارة دبي، لاستعادة حقوقها من قبل هذا الشخص عقب اكتشافها عملية الاحتيال.

وخرجت الإعلامية لجين للحديث لأول مرة عن عملية النصب هذه، التي تعرضت لها قبل مدة، والتي لم يكن أحد على دراية بها حتى عائلتها ومنهم والداها.

وقالت لجين في مقطع فيديو بثته عبر خاصية ”الستوري“ بحسابها في ”إنستغرام“، ”إن بعض الأشخاص يعتقدون عند تعاملهم مع المرأة أنه من السهل الاحتيال عليها، إلا أنهم يتناسون أنهم في دولة قانون“.

وأضافت الإعلامية السعودية: ”إنها وعقب تعرضها لعملية النصب هذه، والتي لم تكشف بشكل دقيق عن تفاصيلها، لجأت إلى شرطة مركز بر دبي للإبلاغ عما تعرضت له، كما استعانت بالمحامي أحمد المزروعي“.

وأشارت الإعلامية السعودية إلى أن ”المحتال لم يكن مهتما حتى تم استدعاؤه، حيث أثنت على جهود رجال الأمن والمحامي المزروعي الذين مكنوها من استرداد حقوقها المالية من هذا الشخص“.

وأوضحت أنها ”وبحُسن نية منها ظلمت نفسها ومتابعيها بسبب الإعلان الذي روجت له عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتبين لها أن الإعلان خالٍ من المصداقية من قبل الأطراف الأخرى، معلنةً إخلاء مسؤوليتها من هذا الإعلان وإزالته من حساباتها“.

وطالبت عمران متابعيها بعدم منح ثقتهم لأي شخص سواء في مجال العمل أو الحياة عموما، والاعتماد فقط على ما هو موثق بمستندات رسمية، وأنها شاركت تجربتها هذه مع المتابعين لتحذيرهم من عمليات النصب والاحتيال التي يلجأ إليها بعض الأشخاص، معتمدين بذلك على الثقة والمعرفة والكلام المعسول.

يذكر أن لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وذاع صيتها منذ تقديمها برنامج ”صباح الخير يا عرب“.

وفي آذار/ مارس 2020، وقعت شركة رايتكس برودكشن للإنتاج المرئي والمسموع بالشراكة مع سيدرز آرت (الصباح إخوان)، عقد تعاون فني مع الإعلامية لجين عمران، لتدخل عالم التمثيل للمرة الأولى.

وكانت عمران قد قالت في وقت سابق من العام الماضي، إنها ستخوض تجربة في عالم التمثيل مع شركة ”صبّاح إخوان“ عبر فيلم سينمائي مستوحى من شخصيتها الحقيقية.

وشاركت عمران في مسلسل ”قطائف“، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2021، وذلك في أولى تجاربها التمثيلية.