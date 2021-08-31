نقابة الممثلين في مصر تحسم الجدل بشأن صورة سمية الخشاب.. والأخيرة تعلق

انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تفيد بخضوع الفنانة المصرية سمية الخشاب للتحقيق من جانب نقابة الممثلين، وذلك على خلفية الصورة التي نشرتها بالتزامن مع عقد قران طليقها، الفنان أحمد سعد، حيث وصف بعض المعلقين الصورة بـ ”المسيئة“، وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، ”إن كل ما أثير حول خضوع الفنانة سمية الخشاب للتحقيق بالنقابة عارٍ تماما من الصحة، فالنقابة لم تتلق أي شكوى ضدها، وبالبحث والتدقيق عن الواقعة لم نجد ما يدعو للتحقيق معها“.

وأضاف زكي: ”الصورة عادية جدا، ولا توحي بأي إساءة، حتى لو كانت تقصد بها إساءة، فمن يحاسب على النوايا هو الله وليس نحن، وإذا تلقت النقابة شكوى من الطرف الآخر وهو الفنان أحمد سعد سنعيد التحقيق من جديد“.

من جانبها، علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على الجدل المثار حول الصورة، وقالت في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”كله كلام فاضي“.

وأكملت: ”شائعات يقوم بها أشخاص مجهولون، وليست هذه المرة الأولى التي أتعرض فيها لشائعات من هذه العينة، بل لا تمر أيام إلا وأتعرض لشائعة جديدة، ناس فاضية“.

وأضافت الخشاب أنها لم تستدعَ من قبل النقابة للتحقيق معها، ولو تم استدعاؤها ستذهب بالتأكيد، لأنها لم تفعل شيئا يجعلها تخشى التحقيق، خاصة أن نقيب الممثلين فنان محترم وعادل.

وعن مغزى الصورة المثيرة للجدل قالت الخشاب: ”الصورة كانت ترمز إلى نصف قلب، وعلقت عليها بحبكم كلكم، وكانت موجهة للجمهور، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة صوروها على أنها إشارة مسيئة، فكل شخص خياله يصور له الأشياء حسب طبيعته وتفكيره“.

وبمواجهتها أنها وضعت التعليق بعد إثارة الجدل كنوع من التبرير وتحسين الصورة، أشارت الخشاب إلى أنها لم تضع تعليقا في بداية الأمر؛ لأنها ظنت أن مفهوم الصورة واضح، ولكن حينما أثارت الجدل وروجها البعض على أنها إشارة مسيئة، وضعت التعليق حتى تتضح للجميع.

وكان الفنان أحمد سعد قد احتفل بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني مؤخرا، في أحد الفنادق بمصر بأجواء عائلية، ووقتها نشرت سمية الخشاب صورة لها على حسابها بـ“تويتر“ فهم البعض أنها ردّ منها على الزواج، مما آثار الجدل بشكل واسع.