بعد أيام من وفاة والدتها.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد احتفاله بعيد ميلاد زوجته نسرين أبو النجا، بعد مرور أيام قليلة على وفاة والدتها.

ونشر رمضان، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“ جمعته بزوجته وابنتهما كنز، وكتب ”30 أغسطس ميلاد أغلى الناس حبيبتي ومراتي وأم أولادي.. كل سنة وأنت معايا“.

وفور نشره الصورة، واجه رمضان كمّا من التعليقات التي استنكر بعضها احتفال زوجته بعيد ميلادها رغم وفاة والدتها قبل أيام قليلة، ليعدل رمضان لاحقا التعليق على الصورة ويضيف ”ملحوظة الصورة من عيد ميلاد بنتي كنز الشهر اللي فات“.

وكانت والدة نسرين أبوالنجا، زوجة الفنان محمد رمضان، تَوفّت في الـ21 من أغسطس/آب الجاري، حيث قطع رمضان وشقيقه ومدير أعماله محمود سفرهما إلى الساحل الشمالي وعادا إلى القاهرة من أجل تحضير لمراسم الجنازة والعزاء.

وفي اليوم التالي أقام رمضان عزاء بأحد مساجد منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حضره العديد من نجوم الفن والإعلام والسياسة والرياضة في مصر.

يذكر أن شائعات تم تداولها بشكل واسع في أبريل الماضي حول انفصال محمد رمضان عن زوجته، إذ زاد من هذه الشائعات، عدم ظهورها معه لفترة، إلا أن مدير أعماله وشقيقه محمود رمضان، خرج حينذاك لينفي تلك الأنباء بشكل قاطع.

وقد تزوج محمد رمضان من نسرين أبو النجا عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما علي وكنز.

في سياق آخر، أعلن محمد رمضان أخيرا عن إقامة حفل بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الخميس المقبل، ولكنه سرعان ما حذف إعلان إقامة الحفل من جميع منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يوضح السبب.

وأثار رمضان حالة من الجدل أخيرا في الشارع المصري بشأن حقيقة منحه شهادة دكتوراه فخرية من مركز ألماني في لبنان، إذ نفت السفارة الألمانية بالقاهرة صحة أن يكون المركز على صلة بألمانيا.

ورد رمضان على الانتقادات التي تعرض لها على إثر أزمة شهادة الدكتوراه الفخرية بتعليقات رآها البعض ”استفزازية“ ومنها ”لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة“، و“أقدر أشتري جامعة بحالها“.