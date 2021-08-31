نقيب الفنانين في مصر يكشف تفاصيل إصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ

كشف نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، الثلاثاء، عن تفاصيل إصابة الفنانة نهال عنبر بارتجاج في المخ.

وكان المخرج المسرحي عادل عبده قد أعلن عن إصابة عنبر من خلال منشور كتبه على صفحته الرسمية عبر ”فيسبوك“ قال فيه: ”ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت بالمسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي زقاق المدق“.

وقال زكي لـ ”إرم نيوز“ إن ”نهال عنبر اصطدمت بقطعة معدنية كانت معلقة بسقف المسرح، وشعرت ببعض الألم لكنها أصرت على أداء العرض، وفور انتهائها شعرت بألم شديد في الرأس“، مضيفا أن ”عنبر نُقلت إلى مستشفى العلمين للاطمئنان عليها، وبعد الفحوصات الطبية اكتشف الطبيب وجود ارتجاج بسيط في المخ، لكن الأمر غير مقلق، وتم عمل اللازم معها، ومن المقرر أن تخرج خلال يومين“.

في السياق، نفت سكرتيرة نهال عنبر ما أشيع حول سقوط قطعة ديكور على رأس عنبر خلال عرض مسرحية زقاق المدق، مؤكدة أن عنبر بعد إصابتها دخلت العرض وبعد الانتهاء شعرت بتعب، ونقلت إلى مستشفى العلمين.

وقالت السكرتيرة إن الوضع الصحي للفنانة مستقر، ومن المقرر أن تخرج من المستشفى صباح الأربعاء، حيث طلب منها الأطباء البقاء تحت الملاحظة لحين الاطمئنان على حالتها الصحية.

وتضم مسرحية ”زقاق المدق“ مجموعة كبيرة من الفنانين منهم دنيا عبد العزيز، نهال عنبر، محسن محيى الدين، أمل رزق، ضياء عبد الخالق، كريم الحسيني، بهاء ثروت، عبد الله سعد، أحمد صادق، سيد عبد الرحمن، مراد فكري، حسان العربي، مروة نصير، هاني عبد الهادي، عصام مصطفى، عبد الرحمن عزت، وآخرين.

وقد بدأت عنبر مشوارها الفني عندما اكتشفها المخرج شريف عرفة وقدمها بدور قصير في فيلم ”طيور الظلام“ ثم اتجهت للتلفزيون، ومن أشهر أعمالها فيلم ”جاءنا البيان التالي“، ومسلسل ”سوق العصر“، ومسلسل ”عريس دليفري“.