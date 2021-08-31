غدير السبتي ترد على منتقدي حديثها عن تضرر شعرها من "مياه الإمارات"

ردت الفنانة الكويتية غدير السبتي، على الانتقادات التي واجهتها في الفترة الماضية، بعد حديثها في مقطع فيديو عن تضرر شعرها من مياه دولة الإمارات.

وأكدت ”السبتي“ في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ أنها ”إنسانة تحترم كل دول العالم على اختلاف ثقافاتها وشعوبها“، مشددة على أنها ”لم تنتقد مياه الإمارات، بل كل ما قالته، إن الماء لم يناسب شعرها، وبدأ في التساقط“: ”مع احترامي لدولة الامارات، أنا ما نتقدت الإمارات نفسها، قلت الماي ما ناسب شعري.. ترا هذا ما يناسب ناس، أنا لما طلعت قلت ماي الإمارات ماناسب شعري أبي أحل، لان وايد حطيت أشيا“.

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وتابعت أن ”تضرر شعرها من الماء، أمر طبيعي في وقت السفر، حيث يختلف ماء البلد المسافرة إليها، عن الماء المعتادة على استخدامه“: ”ترى هذا وايد عادي، انتوا لما تسافرون، فيه وايد ماي ما يطيح على شعركم، يعني أنا ماي لندن ما يطيح على شعري، كلش كلش، يعني ماي الامارات ما طاح على شعري عادي، وفيه ناس يجون الكويت ما يطيح على شعرهم ترى عادي“.

وأضافت في معرض ردها على متابعة، اتهمتها أنها تسعى للشهرة في حديثها عن تضرر شعرها من مياه الإمارات أنها ”ليست بحاجة للشهرة، حتى تنتقد أي شيء، وأن الأمر باختصار أن الماء لم يناسب طبيعة شعرها، نظرًا لأنه ليس معتادًا على مياه الإمارات“.

وكانت الفنانة الكويتية قد تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن تأثير المياه في دولة الإمارات على الشعر، وتضرر شعرها بسببه، رغم استخدامها علاجات خاصة للشعر.

https://www.instagram.com/p/CTM53d1Jlmm/

وظهرت الفنانة السبتي في مقطع فيديو تداولته حسابات مهتمة بأخبار المشاهير على ”إنستغرام“، لتروي معاناتها مع مياه الإمارات، وتأثيرها على شعرها الذي تحوّل إلى جافٍ بشكل كبير، بحسب قولها.

وقالت السبتي: ”إن ماء الإمارات لم يلائم شعرها، وإنه لم يصل سابقًا إلى هذه المرحلة من الجفاف، رغم استخدامها مختلف الزيوت، والمرطبات، والشامبوهات، والماسكات، والمغذيات، دون أي فائدة“.

وطالبت السبتي من متابعيها، تزويدها بأي مادة مفيدة، تعيد الرطوبة إلى شعرها مجددًا.