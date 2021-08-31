بدور البراهيم تهاجم المذيع يزيد الراجحي بعد انتقاده لها: "أنا براند سعودي"

انفعلت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم على مذيع إذاعة روتانا يزيد الراجحي، بعد انتقاده لها في برنامجه ”وياك“، مؤكدة أنه ”شخص لا يحترم نفسه ولا مهنته ولا القناة التي يعمل بها“.

وعبر حسابها في ”سناب شات“، هاجمت البراهيم الإعلامي الراجحي، مؤكدة أن ”أمثاله لا ينظرون إلا للجانب السلبي“، ومهاجمة في ذات الوقت القنوات السعودية، التي تهاجمها طوال الوقت كـ“إم بي سي“ وروتانا.

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وأضافت أنها ”رفضت الظهور في برنامج ”يا هلا“ على قناة روتانا، وذلك بعد أن هاجموها في وقت سابق“، متابعة أن ”الكويت وقنواتها هي التي تحتضنها“.

ووجهت للراجحي كلامها، بالقول: ”(..) فإنت تجي تتكلم عن شخص ما تعرفه وتجهله، رجاء يعني، وخلك بمحيطك انت، (..) إنت اش دخلك فيني؟ أنا اتكلم مع صديقاتي مع فانزاتي، طبعا أنا سنابي ما رح يفيدك، إلا إذا رح تتحول تصير مثل كاتولينا، ينفعك ميكب ابي، اشيائي، ممكن حياك الله، مين انت!، اصلا انت منك معروف، مين انت، انا مابي اذكر اسمك عشان ما تنشهر على (أفاي)، وهذا ما جاب بدور البراهيم، الا لانه مادة دسمة لك ولامثالك، تعلم بس من العمالقة، تعلم الذوق والرقي والاحترام“.

وتابعت: ”(..)إذا انت قاعد تشهر فيني وتسقط فيني، ما عاش مين يسقط ببدور البراهيم، (..) مش انا اللي متناقضة انت المتناقض، فياريت تحترم نفسك، ولما تجي تتكلم(..) تكلم بإيجابية المفروض انت تدافع عني وما تتكلم عني وتصير زي ذباب السوشال ميديا، وتصير مادة دسمة.. يا عيب الشوم عليك بس“.

وأكدت بدور البراهيم أن ”محتواها لتعليم أساسيات الميك أب“، مشددة على أنها ”ليست إضافة فقط لبنات السعودية، بل إضافة لبنات الخليج (..) أنا براند سعودي“.

وكان الراجحي قد تطرق إلى مقطع فيديو يعود للفاشنيستا السعودية في برنامج ”وياك“، حين تحدثت فيه عن خصرها وأنه ”طبيعي“، حيث انتقدها بالقول إنها ”شخصية متناقضة“، ولطالما أعلنت عن أمور لكنها تراجعت عنها، مبينا أنها ”تفعل ذلك لتظل حديث مواقع التواصل“.

وأضاف في معرض انتقاده لها: ”بالنسبة لخصر طبيعي مو طبيعي، هذا موشغلي، لكن انك تخش بعين الناس، انك ياخي تجي تتكلم براي وتناقض نفسك بعدين، انك تتغذى على الكذب وغير الكذب، انك تقدم محتوى جل ما فيه يا إما اعلانات، والاعلانات ماهي محتوى، او انك تهمز وتلمز بفلان وفلانة، زي فلانة لو سويت اصير ترند..“.

وطالب يزيد الراجحي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن التباهي بممتلكات يدعون امتلاكها، من باب حصد الشهرة، مؤكدا أن ما يفعلونه مجرد كذب وخداع للناس.

وشدد على ضرورة ”ارتقائهم“ بما يقدمونه من محتوى، والتوقف عن التصنع والتناقض وإطلاق التصريحات الكاذبة.

وختم فقرته: ”(..) وعلى الجانب الشخصي ما شوف محتوى بدور، واللي مشابه لبدور، محتوى مثير للاهتمام، وما شوف فيه اضافة، وما شوف فيه نوعية متابعة، كمتابع عادي، لكن خلي ناس، انا ما اتابعها ما يضفلي شي، أحيانا يستفزني بشدة، لكن ما فيه هناك إضافة ممكن تقدمها (..)“.