شاب يمدح هند القحطاني بأبيات شعرية ويعرض عليها الزواج

تقدم أحد الشبان، الذي بدا عليه أنه من إحدى الجنسيات الخليجية، بطلب الزواج من مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، عقب أن أثنى عليها وعلى أبنائها بأبيات شعرية.

وظهر الشاب في مقطع فيديو تداولته حسابات مهتمة بأخبار المشاهير، ليعرض الزواج على الناشطة السعودية القحطاني المقيمة في أمريكا برفقة أبنائها.

وقال الشاب، ويُدعى سلمان الغامدي، في المقطع المتداول: ”والنعم مليون في مليون يا هند يا قحطاني، والنعم في عيالك الله يحفظهم، في معاذ وفي معتز وفي ربا وفي رؤى، والنعم فيكِ يا هند يا قحطاني واستمري وواصلي ما عليك من أحد، إنت مبدعة يا هند إنت عالعين والراس وإنت المحزم المليان يا هند يا بنت قحطان“.

وأنهى الشاب أبياته بعرضه الزواج على هند القحطاني، مطالباً إياها بالرد عليه وعدم النسيان.

وتفاعل عدد من النشطاء مع مقطع الفيديو وتصرف الشاب الذي وصفه البعض ”بالمستفز“، في حين استهزأ آخرون به وبقصيدته.

وتداول البعض مقطعاً آخر ضمن التعليقات للشاب ذاته، وهو يعبر عن حبه وهيامه بالسعودية هند القحطاني.

وسبق أن كشفت القحطاني عن شرطها للزواج من مواطن سعودي في حال تقدم لها، حيث قالت ”إن شرطها الوحيد للزواج من سعودي أن يكون رجلا يحترم قراراتها واختياراتها ولا يتدخل فيها“.

جاء ذلك رداً على سؤال وجهه لها أحد متابعيها على ”سناب شات“ في يونيو/ حزيران الماضي.

وأضافت آنذاك ”أن مبدأها هو المعاملة بالمثل، كما أن الزوجات لا يتدخلن بلباس وتصرفات وسفر أزواجهن، فإنها لا ترضى أن يتدخل أحد بلباسها وتصرفاتها وقراراتها“.

وكانت القحطاني قد أعلنت، في مارس/ آذار الماضي، وفاة والدها عبدالهادي القحطاني، وهو من خميس مشيط في منطقة عسير، وقد مارس طوال حياته مهنة التعليم، إضافة إلى الإمامة.

وتوفي والد القحطاني عن عمر 80 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار نبأ وفاة والد هند القحطاني ردودًا كثيرة تضمنت الشماتة؛ ما أثار تعليقات غاضبة وردودًا واسعة جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة والخليج.

ووجّهت القحطاني في أول فيديو بثته عقب وفاة والدها الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء لها ودعمها.