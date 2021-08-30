"فاكر نفسه عبدالحليم حافظ".. باسم مغنية يهاجم محمد رمضان

هاجم الفنان اللبناني باسم مغنية زميله المصري محمد رمضان، وذلك بعدما أصدر الأخير تصريحا مثيرا للجدل حول عدم وجود أي مطربة لبنانية تدفعه للتعاون معها في دويتو غنائي.

وكتب باسم مغنية، يوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا.. هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبًا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته“.

وأضاف: ”يتكلم بثقة وكأنه الأسطورة عبد الحليم حافظ.. مع إن عبد الحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يومًا. أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك. الموهبة وحدها لا تكفي. تواضع“.



أزمة الدكتوراه الفخرية

ولم تكن هذه حالة الجدل الوحيدة التي أثيرت على خلفية زيارة محمد رمضان للبنان، حيث نشر رمضان قبل أيام صورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فيها منحه الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، في التمثيل والأداء الغنائي، إضافة لمنحه لقب سفير الشباب العربي.

وحينها نشر رمضان صورًا لتكريمه في مهرجان ”أفضل الدولية“ في كازينو لبنان، حيث أظهرت الصور المتداولة ”شهادة دكتوراه من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان“ بتاريخ 5 أغسطس/ آب، وأخرى لشهادة ”سفير الشباب العربي“ من نقابة المسرح والإذاعة والسينما، ونقابة محترفي الموسيقى والغناء“.

وردا على حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خرجت كل من السفارة الألمانية في القاهرة ونقابة الفنانين في لبنان تنفيان صحة الخبر، حيث نفت السفارة علاقة ألمانيا بالمركز الثقافي الذي أعطى شهادة الدكتوراه لرمضان.

أما فيما يخص نقابة الممثلين في لبنان، فأصدرت بيانًا، يوم الخميس الماضي، تفند فيه ما تم تداوله.

وقالت النقابة: ”يهم نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان (نقابة الممثلين) أن توضح للرأي العام اللبناني والمصري والعربي أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد، وهي ليست الجهة المخولة بمنح ألقاب سفراء أو غيرها من الألقاب“.

كما أكدت النقابة أنه ”منذ تأسيسها عام 1948، لم تمنح أي لقب لأي فنان عربي أو لبناني.. إننا نرفض زج اسم نقابتنا وتاريخها في مواضيع سطحية شكلية؛ لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني ودعمه، وقيام أفضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة“.

ومن بعد نفي المؤسسات الرسمية خبر التكريم ومنح رمضان الدكتوراه، نشر الفنان صورة له عبر انستغرام تجمعه بابنه في طائرته الخاصة، وكتب: ”لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة“.

أزمة فيلم ”بطل عادي“

وفي سياق الأزمات التي يبدو أنها ترافق الفنان محمد رمضان، فقد قضت محكمة مصرية، يوم الاثنين، حكما يقضي بفسخ العقد بين رمضان وشركة ”العدل غروب“، التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم ”بطل عادي“، وتغريمه 500 ألف جنيه مصري (نحو 32 ألف دولار).

كما ألزمته أيضا بدفع 12 مليون جنيه؛ أي ما يقرب من 800 ألف دولار، إلى الشركة المذكورة بحسب التعويض المنصوص عليه بعقد الاتفاق، إضافة إلى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وكان المنتج جمال العدل قد أوضح، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنه اضطُر إلى رفع دعوى قضائية ضد ”رمضان“ بعد تهربه من تصوير الفيلم أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه حاول عدة مرات التواصل معه وإقناعه بالالتزام ببنود العقد لكنه لم يستجب.