رحيل كريم ضياء الدين مخرج "إسماعيلية رايح جاي"

توفي المخرج المصري كريم ضياء الدين، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ75 عامًا.

وكان ضياء الدين أحد صناع الموجة الجديدة للسينما المصرية في حقبة التسعينات، حيثُ نعته نقابة المهن السينمائية في مصر.

ولد المخرج كريم ضياء الدين عام 1946، وظهر في مرحلة الطفولة ببعض الأفلام من إخراج والده أحمد ضياء الدين مثل (أرضنا الخضراء) عام 1956، أمام ماجدة الصباحي وشكري سرحان ومحمود المليجي وحسين رياض.

تخرج الراحل من المعهد العالي للسينما عام 1967، وبدأ مشواره المهني مساعد مخرج، كما عمل في التلفزيون، وقدم مجموعة من الأفلام التسجيلية والسهرات التلفزيونية.

وكان أول فيلم من إخراج الراحل هو ”العاشقان“ 1987، بطولة كل من ”كرم مطاوع، فردوس عبدالحميد، وحسين الشربيني“، وفي العام 1991 أخرج فيلم ”الحب والرعب“، بطولة ”شريهان ومحمود الجندي“.

ومن أبرز الأفلام التي أخرجها كريم ضياء الدين أيضا هي: (المراكبي 1995)، بطولة صلاح السعدني ومعالي زايد، (الأخطبوط 2000)، بطولة محمود ياسين وإلهام شاهين، (أبو الدهب 1996) بطولة أحمد زكي ورغدة، و(بالعربي سندريلا 2006)، بطولة ريهام عبد الغفور وأحمد هارون وحسن حسني.

إلا أن العلامة الفارقة في مشوار المخرج الراحل تظل فيلم (إسماعيلية رايح جاي) الذي صدر العام 1997، وكان من بطولة ”محمد فؤاد، محمد هنيدي، خالد النبوي، حنان ترك.

وقدم هذا الفيلم للسينما العربية جيلًا جديدًا من الممثلين أصبحوا فيما بعد نجوم الصف الأول.

وفي الشاشة الصغيرة أخرج العديد من المسلسلات، من بينها ”ومنين أجيب ناس“ العام 1998، بطولة كل من ”معالي زايد، محمد وفيق، حنان شوقي، محمود الجندي، عايدة عبد العزيز“، ومسلسل ”الدنيا حظوظ“ العام 2002، بطولة كل من ”وائل نور، عماد رشاد، إسماعيل عباس وميمي جمال“.

وكان الراحل متزوجا من شقيقة النجمة شريهان، التي كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى والد أبناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين“.

وأضافت شريهان بذات التغريدة: ”أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم وجيهان الصبر والسلوان“.

بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم. إنتقل الى رحمة الله تعالى، والد ابناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج #كريم_ضياء_الدين — Sherihan (@Sherihan) August 30, 2021

وكانت آخر أعماله الإخراجية مسلسل ”يا ناس يا هوه“ في السعودية عام 2008، بطولة كل من ”فاطمة الحوسني، علي المدافع، وعبد الله المزيني“.