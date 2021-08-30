زوجة نضال الشافعي تؤكد خروجه من المستشفى وتكشف تفاصيل حالته الصحية

كشفت هند الشافعي زوجة الفنان المصري نضال الشافعي آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعدما تعرض مؤخراً لوعكة صحية، دخل على إثرها إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وأجرى عملية جراحية بعد انفجار القولون بسبب ضغط عصبى تعرض له.

وقالت هند الشافعي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن نضال ”خرج من المستشفى الأحد، بطلب منه؛ لأنه لا يحب المكوث في المستشفيات، بعد موافقة الطبيب لكن بشرط ألا يتعرض لأى ضغط نفسى، والاهتمام بالجرح، وتطهيره بشكل مستمر حتى لا يحدث تلوث له“.

وأشارت إلى أنه ”من المفترض أن يعود نضال إلى المستشفى بعد إسبوعين لإجراء جراحة أخرى في القولون“، لافتة إلى أن ”حالته مستقرة“، وطالبت جمهوره بالدعاء له.

وعن أسباب مرض زوجها، قالت الشافعي، إن ”نضال إنسان حساس لأبعد الحدود، وأي ضغط يؤثر على صحته، وقد تعرض لضغط عصبي بسبب مشادة جرت بينه وبين منتج فيلمه الأخير (مينى بار)، شعر بعدها بآلام شديدة في بطنه، ونقل على إثرها إلى المستشفى“.

وبينت بأنه ”وبعد إجراء الفحوصات اللازمة قرر الأطباء إخضاعه لعملية جراحية دقيقة في القولون“، مشيرة إلى ”استئصال نحو 15 سم من القولون، إضافة إلى قيام الأطباء بتركيب أنبوب في الأنف بعد العملية“، وفق قولها.

يشار إلى أن فيلم ”ميني بار“ قد شهد أزمة بسبب الرقابة وتوقف تصويره عاما ونصفا قبل أن يعود مرة أخرى، حيث كان هناك اعتراض من المصنفات الفنية، على بعض المشاهد التي يتضمنها الفيلم، ولكن بعد اجتياز هذه الأزمة وحذف هذه المشاهد تم استئناف التصوير.

وفيلم ”ميني بار“، من بطولة نضال الشافعي، وصلاح عبدالله، وأمينة، ومنة فضالي، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسي، وحسن عبدالفتاح، وعلاء زينهم، وصبري عبدالمنعم، وإبرام سمير، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري.

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية، إن النقابة تقف بجانب نضال الشافعي منذ اللحظة الأولى، وإن المشكلات التي بينه وبين منتج فيلم ”ميني بار“ ستتم دراستها والوصول فيها إلى حل، ولكن المهم حاليا هو الاطمئنان على صحته بشكل كامل.