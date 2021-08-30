عمرو يوسف يكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة إصابته أثناء تصوير "وعد إبليس"

قال الفنان المصري عمرو يوسف إنه لم يتعرض لأي إصابة أثناء تصوير مسلسله الجديد ”وعد إبليس“، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله بشأن ذلك ليس له ”أساس من الصحة“.

وكانت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بإصابة النجم أثناء تمثيل بعض مشاهد المطاردة في مسلسله الجديد، ما تسبب بتأجيل التصوير لحين شفائه.

وأضاف عمر يوسف، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن التصوير في مسلسل ”وعد إبليس“ لم يتوقف، وهو مستمر بالفعل“، مؤكدا أنه ”انتهى من تصوير نصف مشاهد العمل الفني تقريبا“.

وأشار إلى أنه ”بدأ تصوير المسلسل منذ فترة بمناطق مختلفة مثل مدينة 6 أكتوبر ورمسيس وبعض المناطق المتفرقة في القاهرة“.

وبشأن مشاركته في ”وعد إبليس“، أشار الفنان المصري إلى أن ”المسلسل يعيده إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات“، مكثها على منصة ”شاهد“ الإلكترونية.

وأوضح أنه ”يجسد شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، وأنه مختلف تمامًا عما قدمه من قبل“، متمنيا أن ”ينال العمل الجديد إعجاب الجمهور“.

وكان آخر أعمال عمرو يوسف مسلسل ”طايع“، الذي شاركه في بطولته عمرو عبد الجليل، وصبا مبارك، وسهير المرشدي، وأحمد ‏عبد الله محمود، وسلوى محمد علي، ومي الغيطي، وعلي قاسم، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، و‏إخراج عمرو سلامة‎.

وعرض المسلسل في الموسم الدرامي خلال شهر رمضان عام 2018.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر أعلنت قبل بداية الموسم الرمضاني الماضي وقف مسلسل ”الملك“، الذي كان سيعرض خلال الشهر المبارك.

و“الملك“ مقتبس عن رواية ”كفاح طيبة“ للأديب المصري نجيب محفوظ، الذي كان الفنان عمرو يوسف يجسد دور البطل المصري أحمس.

وقالت الشركة، في بيان حينها، إنها ”شكلت لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع؛ لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان“، وبالفعل لم يعرض.

وتعرض المسلسل وصنّاعه لموجة من الانتقادات والسخرية منذ الإعلان عن اختيار عمرو يوسف لدور الملك الفرعوني ”أحمس“.

وزادت الانتقادات حدة مع عرض الفيديو الترويجي للمسلسل، لما رصد فيه المختصون في التاريخ المصري القديم مما وصفوها بـ“مغالطات تاريخية“.