بعد إيقاف برنامجها.. تفاصيل جديدة في قضية إساءة مي حلمي لأحمد صالح

كشفت قناة ”الحدث اليوم“ المصرية، اليوم الإثنين عن تفاصيل جديدة حول إيقاف برنامج الإعلامية مي حلمي، وإحالتها للتحقيق و ”إساءتها“ للاعب الزمالك السابق أحمد صالح.

كانت القناة أصدرت أمس الأحد، قرارا بوقف الإعلامية مي حلمي عن الظهور عبر شاشتها، وتحويلها للتحقيق لـ“مخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي“.

جاء ذلك، على خلفية لقائها السبت الماضي مع أحمد صالح، الذي اعتُبر ”مسيئا للقناة، وللإعلام المصري“.

كما أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا مماثلا، بعدم ظهور حلمي على أية فضائية مصرية.

وقال محمود العسال، المستشار القانوني لقناة ”الحدث اليوم“، إن ”إدارة القناة، اتخذت قرارا بوقف المذيعة وتحويلها للتحقيق، بعد الحلقة المثيرة للجدل مع النجم السابق للزمالك، أحمد صالح“.

وأضاف العسال في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن القرار جاء، بعد ”تقرير أعدّه مرصد متابعة البث في القناة، ورفعه إلى الإدارة“.

ونفى العسال وجود شكاوى ضد المذيعة حلمي، من أي شخص بما في ذلك المتضرر المباشر، أحمد صالح.

ولفت إلى أن ”القرار جاء من داخل القناة التى تسعى لتقديم محتوى إعلامي جيد، ويلتزم بميثاق الشرف الإعلامي“.

وكشف العسال، أن القناة ستحقق مع المذيعة، التي سافرت إلى دبي، عن طريق الاجتماع عن بعد، عبر تقنية ”zoom“.

ونوّه إلى أن ”قرار نقابة الإعلاميين ليس له علاقة بالمخالفة التي حدثت بالقناة، لأن مي ليست عضوة بها، لذلك لا تقع تحت مظلة حكمها“.

واستدرك العسال: ”لكن القرار جاء لتقنين أوضاعها بالنقابة، والحصول على التصاريح اللازمة لممارستها الإعلامية كي تستطيع الظهور بشكل قانوني“.

وبشأن العقوبات ،التي قد توقعها القناة، أشار العسال، إلى أن ”العقوبة قد تصل حد الإيقاف نهائيا، أو فسخ العقد وتغريم المذيعة ماليا، لأن جمهور القناة تضرر بسبب مخالفتها“.

وأضاف أن التحقيق مع المذيعة، سيكون ”بموجب المواد الخاصة بميثاق الشرف الإعلامي“.

واجتاحت موجة غضب مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تعامل مي حلمي مع ضيفها لاعب الزمالك السابق أحمد صالح؛ ما دفعه للانسحاب من البرنامج.

وجاء انسحاب صالح اعتراضا منه على طريقة تعامل مقدمة البرنامج معه في طرح الأسئلة بشأن أزمة محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد الفريق الأبيض مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري.