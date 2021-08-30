مي العيدان تنتقد شجون الهاجري بسبب تقليدها سعاد حسني

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مواطنتها الفنانة شجون الهاجري بعد انتشار مقطع فيديو لها، أثناء تأديتها وصلة رقص من أحد مشاهدها في مسلسل ”ملاك الرحمة“، الذي تعرضه منصة شاهد VIP، التابعة لمجموعة قنوات ”أم بي سي“.

وعلقت مي العيدان على مشهد الرقص، الذي أدته شجون الهاجري في محاكاة لمشهد الرقص الذي أدته الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني أثناء غنائها في فيلم ”شفيقة ومتولي“، بالقول إنه مثل “ الفرق بين الثرى والثريا“، في إشارة إلى أن محاكاة الفنانة شجون الهاجري في رقصها للراحلة سعاد حسني كان ”فاشلا“.

وتلقت شجون الهاجري انتقادات بسبب رقصها في المسلسل، رغم إشادة العديدين بأدائها المتقن في مسلسل ”ملاك الرحمة“.

وسخرت إحدى المتابعات من أداء شجون الهاجري ”بس ودي اسأل شجون هذا رقص مصري ولا سامري ولا شسالفة!!“.

وعلقت أخرى، مستنكرة ”من صج وصلوا لهالمستوى والسوقية هذا، استغفر الله العظيم“.

وأيدتها متابعة ”هي شفيها، من صج ها، بترقص وقابلة على نفسها تنزل للمستوى التمثيلي كذا؟“.

في المقابل، دافع كثيرون عن رقص شجون الهاجري في مسلسل ”ملاك الرحمة“ ، حيث أكدوا تميز أدائها، وقالت مغردة إن ”مشهد شجون الهاجري ليش انا اشوفه عادي بالعكس عندي وايد مميز المشهد وتمثيلها حلو فعلا فنانه ناحجه بتوصيل الفكره“.

وقالت أخرى، ردا على انتقاد الإعلامية مي العيدان ”هي مش بتقلد سعاد حسني عشان تقارني بينهم هي بتأدي دور مش سيره ذاتيه“.

وأيدت متابعة ”شجون اتقنت الدور وتمثل بأحساس عالي وكل واحد له طبيعته وشخصيته“.

بدورها، اكتفت الفنانة الكويتية شجون الهاجري بالرد على وصلة رقصها، بتعليق يشيد بأدائها خلال الرقص.

وقدمت الفنانة الكويتية شجون الهاجري، دورا مختلفا في مسلسل ”ملاك الرحمة“، تدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي حول الممرضة ”رحمة“ (شجون الهاجري)، والتي تعاني من صدمات واضطرابات تحولها لسفاحة ترتكب سلسلة من جرائم القتل في المشفى الذي تعمل فيه.

ويشارك في بطولة العمل كل من مرام البلوشي، عبدالله التركماني، عبدالله عبدالرضا، شوق الهادي، أحمد العوضي، غدير السبتي، وهو من إخراج محمد سمير، وكتابة أحمد العوضي.