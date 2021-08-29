في حفل القاهرة.. أنغام تخرج عن نص الأغنية بمفردة غريبة

خرجت الفنانة المصرية أنغام، خلال أدائها لواحدة من أغانيها، أثناء إحيائها حفلًا في القاهرة، يوم الجمعة، عن نص الأغنية بشكل متعمَّد بمفردة غريبة تشير إلى ”شتيمة“.

وأثناء أداء الفنانة لأغنية (بقول نسياك)، خلال حفلها الذي أقامته في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، قامت باستبدال كلمة ”يا خسارة“ بكلمة ”يا حمارة“، وهو ما أثار تفاعل الجمهور الذين حرصوا على حضور الحفل الذي كان من المقرر إقامته في وقت سابق قبل أن يتم الإعلان عن تأجيله حتى 27 من الشهر الجاري.

وتقول كلمات المقطع الأصلية من الأغنية التي كتبها أحمد المالكي، ولحنها محمد عبيه، ”سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة وده مايتسابش بأمانة“.

وأثار تصرف أنغام الغريب تفاعلًا واسعًا وردود فعل مختلفة من قبل المتابعين، حيث قالت إحدى المتابعات: ”دي مرارتها مفقوعه على الآخر يا حرام“، وقالت أخرى: ”بيطلعلها نغومة تقول إللي بدها إياه“.

وكانت أنغام قد نشرت عبر حسابها على ”إنستغرام“ الذي يتابعها فيه قرابة 3.6 مليون، صورًا من الحفل، مرفقةً إياها بتعليق عبَّرت فيه عن سعادتها بجمهورها.

وقالت: ”أشعر بسعادة، وطاقة من الحب تملأ حياتي بعد لقاء جمهوري الراقي الرائع، وحفل، أمس، كان بالنسبة لي لقاء مع أهلي وأحبابي، فرحت معكم، وغنيت، وضحكت من قلبي، وأرجو أن تكون هذه الطاقة وصلتكم وأسعدتكم“.

وتفاعل عدد من الفنانين مع منشورها، حيث قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة: “ أنتِ السعادة“، وكتبت الفنانة نسرين إمام: ”ملكة الإحساس والجمال كله“.

وتُعتبر أنغام واحدة من أشهر الفنانات في مصر والعالم العربي، وبدأت مسيرتها الفنية منذ أكثر من 3 عقود، قدمت فيها عددًا كبيرًا من الأغاني، وآخر ما طرحته هي أغنية ”ونفضل نرقص“، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت أنغام 5 مرات انتهت جميعها بالفشل ولم تستمر، وكان آخرها انفصالها عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قبل أكثر من عام.

وفي نيسان/ إبريل الماضي، ردت الفنانة أنغام، بشكل غير مباشر، على الفنانة السورية أصالة نصري، بشأن اعتذارها وطلبها المسامحة من الفنانة المصرية.

وأكدت أنغام آنذاك ”أن الاعتذار لا يكون عن طريق تطبيق واتس آب، أو السوشيال ميديا عمومًا، بل لا بد أن تكون بينك وبين نفسك وربك نية الصلح وبين من وقع معه خلاف كي تظل الأمور تأخذ إطارها الشخصي“.

وجاء رد أنغام هذا عقب أن قدّمت أصالة اعتذارًا لها، وذلك بعد خلافات دامت بينهما لسنوات، بسبب زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان طليق أصالة.