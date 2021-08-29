بعد انتهاء أزمتهما.. نصر محروس يهنئ محمد دياب بطرح أغنيته الجديدة "يا ساتر"

يطرح الفنان محمد دياب أغنيته الجديدة ”يا ساتر“ الليلة، والتي تعد أول الأعمال التي تعاقد عليها مع المنتج وليد منصور، حيث اتفق على العمل معه لمدة عامين وذلك لتقديم عدة أعمال فنية، سواء في المجال الغنائي أو التلفزيوني.

وتعليقًا على طرح أغنية ”يا ساتر“، قال المنتج الغنائي نصر محروس في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”مبارك يا دياب“، مشيرًا إلى ”أنه يتمنى الخير لدياب خلال الفترة المقبلة، وإذا احتاج لأي مشورة أو رأي في أعماله المقبلة لن يتوانى عن تقديمها له“.

وأضاف محروس، ”أن محمد دياب مثل ولده، وهو من اكتشفه وقدّمه للجمهور، والأزمة التي بينهما انتهت، ولا يحمل في قلبه أي شر“.

وكان الفنان تامر حسني نجح خلال الفترة الماضية في الإصلاح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، بعد خلاف بينهما حول عقد دياب الذي ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.

وأكد تامر حسني في فيديو مع ”دياب“ و“محروس“ بثه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، حينها، تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي لعقد المطرب دياب

وقال: ”الحمد لله ربنا قدّرني أن أكون سببًا في الإصلاح بين أخي وحبيبي دياب وأخي الكبير المنتج الذي قدمني وقدم أجيالًا كثيرة لمصر، الأستاذ نصر محروس“.

وأضاف تامر: ”تم الصلح في منزله، وتنازل عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، وهذه لفتة حقيقة مافيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكرًا أستاذ نصر، شكرًا على أنك ماردتليش طلبي ووقفت جنب دياب، لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس“.

على الجانب الآخر، سيشارك الفنان ”دياب“ خلال الفترة المقبلة في فيلم ”السرب“، الذي يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة: أحمد السقا، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، آسر ياسين، شريف منير، ومحمود عبد المغني، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

كما طرح دياب مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان ”يا دماغي“ على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة.

وتحمل الأغنية الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب لانشغاله بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية في فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة في الحياة، والبعد عن الضغوط والمشاكل.