انتقادات للفنانة الكويتية غدير السبتي بعد حديثها عن تضرر شعرها بسبب مياه الإمارات

تعرضت الفنانة الكويتية غدير السبتي، لانتقادات لاذعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن تأثير المياه في دولة الإمارات على الشعر، وتضرر شعرها بسببه، رغم استخدامها علاجات خاصة للشعر.

وظهرت الفنانة السبتي في مقطع فيديو تداولته حسابات مهتمة بأخبار المشاهير على ”إنستغرام“، لتروي معاناتها مع مياه الإمارات، وتأثيرها على شعرها الذي تحوّل إلى جافٍ بشكل كبير، بحسب قولها.

وقالت السبتي ”إن ماء الإمارات لم يلائم شعرها، وإنه لم يصل سابقًا إلى هذه المرحلة من الجفاف، رغم استخدامها مختلف الزيوت، والمرطبات، والشامبوهات، والماسكات، والمغذيات، دون أي فائدة“.

وطالبت السبتي من متابعيها تزويدها بأي مادة مفيدة تعيد الرطوبة إلى شعرها مجددًا.

ووجهت متابعات انتقادات للسبتي، واتهمنها بالمبالغة في حديثها، حيث قالت متابعة تُدعى الفطامي: ”تبالغ أُوفر، تسوي شوووو. عيل نحن سنين نسبح من ماينا جان شعورنا طاحت“.

وقالت أخرى تُدعى أم فاطمة: ”ماي (مياه) الإمارات ناسبت كل هالملايين، بس شو أقول اسكتْ يا لساني“.

وكتبت ميرفت محسن التي تنشر عبر حسابها خلطات ووصفات طبيعية للشعر والبشرة: ”من الصبغات فديتج، ماء الإمارات ما في أحسن منه“.

وعلقت أخرى: ”على إساس أنتِ في الكويت تتسبحين بمياه نهر الصليبية، وبحيرة الجهرة، ترى كل الخليج عايش على مياه البحر المحلاة“.

وبدأت السبتي مشوارها الفني كممثلة، العام 2014، وتزوجت مرتين، الأولى بعمر صغير وأنجبت ولدًا وبنتًا قبل أن تنفصل عن زوجها، وتتخذ موقفًا معاديًا لفكرة الزواج الذي كانت تصفه بـ“المؤسسة الفاشلة“.

وعادت السبتي لتغير فكرتها هذه بإعلانها الزواج مرة أخرى من المخرج البحريني أحمد الفردان الذي انفصلت عنه قبل أقل من عامين بعد زواج دام قرابة عام ونصف العام.

وكان زواج السبتي والفردان، أثار إعجابًا في الأوساط الإعلامية والفنية، عقب اعتراف المخرج ”الفردان“ بإعجابه القديم بالفنانة السبتي أثناء دراستهما معًا في المعهد العالي للعلوم المسرحية، إلا أن ظروفًا أجبرته على العودة إلى البحرين، وانقطاع الصلة بينهما قبل أن تتجدد، العام 2017، خلال تصوير عمل ”أماني العمر“ الذي شارك أحمد بإخراجه.