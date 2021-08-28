جدة شهاب "ملح إنستغرام" تثير سخرية النشطاء بارتدائها بدلة رجالية (صور)

أثار المظهر الغريب لجدة نجم مواقع التواصل الاجتماعي، إيراني الأصل، شهاب مرتضى غفوري والشهير بـ ”ملح إنستغرام“، سخرية واسعة بين النشطاء عقب ظهورها ببدلة رجالية إلى جانب فتاتين في صورتين منفصلتين.

وظهرت جدة ”شهاب“ في صور نشرتها الإعلامية مي العيدان عبر حسابها في ”إنستغرام“ وهي ترتدي بدلة رجالية سوداء وربطة عنق حمراء، مع وضع بعض مساحيق التجميل، إلى جانب فتاتين إحداهما ترتدي بدلة زفاف.

وأثارت هذه الصور سخرية نشطاء واستياء آخرين، لتكرار شهاب نشر الصور المثيرة للجدل لجدته المسِنة بين الحين والآخر.

وكتبت إحدى المتابعات وتُدعى فريدة عباس ”الواحد ما يبغي يتنمر ، بس وضع العائلة من صغيرهم الى كبيرهم غير مطمئن“.

وقالت أخرى وتُدعى رحمة ”اذا رأيت رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقصُ“.

وسبق أن أثار ”شهاب“ الجدل بشأن جدته عقب إعلانه في آذار/ مارس الماضي، زواجها من عريس إيراني الجنسية، حيث تداول رواد مواقع التواصل آنذاك فيديوهات عديدة من حفل الزفاف، ارتدت فيه الجدة بدلة زفاف وطرحة.

وأثارت تلك الصور سخرية واستغراب المتابعين من تصرفات جدته، حيث أكد كثُر ”أنها لم تتزوج بل هي مسرحية من شهاب للفت الأضواء“.

وبعدها بأيام قليلة عاد ”شهاب“ ونشر صوراً لجدته ببطن منتفخة، معلقاً على الصورة بقوله ”جدتي حامل بالشهر السابع“ وهو ما زاد من حدة الانتقادات له.

ويعود أصل شهاب إلى إيران، وهو من مواليد الـ10 من أغسطس/آب 2000، في دولة الكويت، وحصد فيها شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تقليده المشاهير بطريقة كوميدية، إضافة إلى موهبته في الغناء.

وواجه شهاب قبل نحو عام – عندما كان مقيما في دولة الكويت- قرارا بالإبعاد؛ بدعوى نشره مقاطع مخلة بالآداب.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن شهاب أنه سيعود إلى الكويت، حيث نشر مقطع فيديو على حسابه في تطبيق ”سناب شات“، قال فيه: ”الحمد لله رتبت أموري للسفر إلى دولة خليجية بعدين بعلن لكم، لأنه كنت بشتري فيلا وأعدل إقامتي هناك“.

وحول إن كانت الدولة الخليجية المقصودة هي الكويت، قال ردا على استفسارات متابعيه ”طبعا راجع الكويت بطريقة قانونية، ولكن ممنوع أن أخبركم بالوقت أو التاريخ“.

وسبق أن دخل شهاب في عدد من القضايا كان منها خلافه مع نجم مواقع التواصل الكويتي طلال البحيري، كما سبق أن تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة بتهمة ”المساس بالذات الإلهية“.