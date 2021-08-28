عروس الرياض.. مسلسل سعودي جديد يقتبس من النسخة التركية الشهيرة الاسم فقط

بدأ تصوير مسلسل سعودي جديد يقتبس من النسخة التركية لمسلسل ”عروس إسطنبول“ الشهير، اسمه فقط، بينما تدور أحداثه حول قصة مغايرة بحسب القائمين على العمل الدرامي.

وكشف المشرف العام على المسلسل، محسن الشهري، أن المسلسل الذي سيحمل اسم ”عروس الرياض“، وسيتناول قضية مهمة، ولن يشبه مسلسلاً آخر إلا بالاسم فقط، في إشارة إلى مسلسل ”عروس إسطنبول“.

اول يوم تصوير مسلسل عروس الرياض ..باذن الله يعجبكم 🖥🎬😊 pic.twitter.com/Zw8DzxRluf — محسن الشهري (@Mo7senShehri) August 26, 2021

ويحكي مسلسل عروس إسطنبول الذي تم تصويره في العام 2017، قصة حب تنتهي بالزواج وتحيط بها تفاصيل اجتماعية عديدة، وقد حظي بشهرة واسعة في العالم العربي، قبل أن يتم تصوير نسخة عربية منه تحت اسم ”عروس بيروت“.

لكن من غير الواضح حتى الآن، الأحداث التي سيتناولها المسلسل السعودي الذي سيراعي كما في غالبية المسلسلات السعودية الأخرى، العادات والتقاليد المحافظة في المملكة والخليج العربي عموماً مقارنةً مع أجواء مسلسل عروس إسطنبول.

وقال الشهري، وهو كاتب وممثل سعودي أيضاً، إن مسلسل ”عروس الرياض“ سيكون من بطولة جماعية، بعد أن قالت حسابات إخبارية فنية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الممثل السعودي الشاب، محمد الشهراني، سيكون بطل المسلسل.

تصوير مسلسل عروس الرياض بطوله جماعيه يناقش قضيه مهم. لا تشبه مثلها الا بالاسم ..اتكلم وان المشرف العام على العمل ..والقادم اجمل pic.twitter.com/FJpcADay9d — محسن الشهري (@Mo7senShehri) August 26, 2021

ونشر الفنان محمد الشهراني، مقاطع فيديو ظهر فيها بكواليس تصوير المسلسل بعد أن نشرتها عدة حسابات إخبارية فنية، وقالت إن الشهراني هو بطل المسلسل.

وأكد الفنان السعودي الشاب، عبدالله المالكي، مشاركته في المسلسل الجديد، ونشر صوراً لأجواء اليوم الأول من التصوير.

وقد يكون المسلسل من إخراج المخرج المصري المعروف، محمد سلامة، إذ نشر الفنان المالكي صورة له مع المخرج المصري الشاب أواخر الشهر الماضي، مشيراً لقرب اجتماعهما في عمل واحد دون أن يكشف عنه، لكن سلامة لم يظهر في كواليس تصوير اليوم الأول التي تم نشرها.

ومحمد سلامة، مخرج شاب لمع نجمه سريعاً بعد أن أخرج عدد من المسلسلات التي لاقت نجاحاً كبيراً، وكان آخرها مسلسل ”موسى“ من بطولة النجم المصري محمد رمضان.

وتباينت ردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وباقي دول الخليج بعد الكشف عن اسم المسلسل والبدء بتصوير مشاهده، حيث يقول البعض إن اقتباس أحداث النسخة التركية لا يلائم عادات وتقاليد المنطقة المحافظة، بينما رحب آخرون بالمسلسل الجديد.